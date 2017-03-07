Совет Европы обеспокоен судьбой блогера Лапшина в Азербайджане
7 марта 2017 - 18:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Совет Европы обеспокоен судьбой российско-израильского блогера Александра Лапшина, находящегося по арестом в в Азербайджане. Об этом говорится в распространенном Советом Европы заявлении.
Отмечается, что Лапшин был арестован в Минске 15 декабря 2016 года по запросу Азербайджана, затем экстрадирован в Баку 7 февраля 2017 года и в настоящее время находится в бакинском СИЗО.
В заявлении говорится, что Лапшину грозит не менее 8 лет тюремного заключения за посещение Нагорного Карабаха в апреле 2011 года, в октябре 2012 года и июне 2016 года, за незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, «антигосударственные призывы» и критику в адрес Азербайджана.
Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.
Ранее стало известно, что никаких изменений по делу российско-израильского блогера Александра Лапшина, находящегося под арестом в Баку, нет; ему предоставлена возможность связываться с родственниками по телефону.
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