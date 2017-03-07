Между странами СНГ будет внедрена новая система почтовых переводов до конца 2017 года

PanARMENIAN.Net - Национальный почтовый оператор Армении ЗАО «Айпост» сообщает о запуске проекта PosTransfer− новой всемирной системы почтовых денежных переводов, созданной под крылом Всемирного почтового союза.

Первый этап пилотного проекта осуществится в Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдове, Российской Федерации, Таджикистане, Украине. Новая система будет полностью внедрена к концу 2017 года.

Решение о создании единой системы денежных переводов было принято в сентябре 2016 года, на конгрессе Всемирного почтового союза в городе Стамбул.

«Айпост» сообщает о готовности единой платформы, а также корпоративного стиля и логотипа службы. Система почтовых денежных переводов PosTransfer предусматривает прием и выплату переводов денежных средств через сети почтовых отделений национальных операторов, пользуясь средствами телекоммуникации, включая мобильные приложения. Денежные средства будут доступны сразу же после их перевода, в режиме онлайн, соответствуя операционным и технологическим стандартам, единым для всех стран- участников.

Остальные страны-участники ВПС присоединятся к системе PosTransfer на последующих этапах.

Всемирный почтовый союз − международная межправительственная организация и специализированное учреждение ООН, которое объединяет 193 государства.