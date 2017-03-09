Меркель: Между ЕС и Турцией, а также Анкарой и Берлином есть разногласия
9 марта 2017 - 14:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Есть общие интересы, но и глубокие разногласия между ЕС и Турцией, Германией и Турцией, они касаются вопросов демократии и законности. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая 9 марта перед депутатами бундестага.
«Существуют, с одной стороны, всеобъемлющие, общие европейско-турецкие интересы, и есть, с другой стороны, и мы чувствует это в последние дни особенно сильно, глубокие разногласия между ЕС и Турцией, между Германией и Турцией», — сказала Меркель, добавив, что речь идет в данном случае о понимании «вопросов демократии и законности», пишет РИА Новости.
После ареста 27 февраля корреспондента немецкой газеты Die Welt Дениза Юджела турецкими властями отношения между Германией и Турцией вновь ухудшились, в Германии усилились протесты против выступлений турецких политиков, которые немецкие политики называют «турецкой госпропагандой на немецкой земле» и «рекламными шоу Эрдогана». Власти немецкого Гамбурга отменили запланированное на 7 марта выступление Чавушоглу в городе. В акции протеста в Гамбурге против визита главы турецкого МИД приняли участие около 200 человек. 7 марта Чавушоглу пришлось выступать в здании генконсульства Турции в Гамбурге после того, как городские власти отменили его выступление перед турецкой диаспорой в районе Вильгельмсбург по соображениям противопожарной безопасности.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Лукашенко пригрозил Медведеву «расплатой» в случае повышения цены на газ для Белоруссии В начале совещания президент потребовал доложить ему о сотрудничестве с Россией, особенно с учетом недавно состоявшегося в Бишкеке межправительственного заседания в рамках Евразийского экономического союза
Forbes назвал российских миллиардеров, которые могут повлиять на выборы в Армении Авторитетное издание Forbes назвало имена российских миллиардеров армянского происхождения, способны повлиять на политический расклад сил в Армении, в частности на итоги парламентских выборов.
В Армении создадут фонд сельскохозяйственного развития Фонд сельскохозяйственного развития будет создан в Армении на базе офиса по реализации сельскохозяйственных программ. Такое решение было принятоь 9 марта в ходе заседания правительства.
СМИ: В 2018 году в Шотландии возможен референдум о независимости Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала возможным проведение второго референдума о независимости Шотландии с учетом развития политической ситуации в Соединенном Королевстве.