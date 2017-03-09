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Меркель: Между ЕС и Турцией, а также Анкарой и Берлином есть разногласия

Меркель: Между ЕС и Турцией, а также Анкарой и Берлином есть разногласия
9 марта 2017 - 14:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Есть общие интересы, но и глубокие разногласия между ЕС и Турцией, Германией и Турцией, они касаются вопросов демократии и законности. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая 9 марта перед депутатами бундестага.

«Существуют, с одной стороны, всеобъемлющие, общие европейско-турецкие интересы, и есть, с другой стороны, и мы чувствует это в последние дни особенно сильно, глубокие разногласия между ЕС и Турцией, между Германией и Турцией», — сказала Меркель, добавив, что речь идет в данном случае о понимании «вопросов демократии и законности», пишет РИА Новости.

После ареста 27 февраля корреспондента немецкой газеты Die Welt Дениза Юджела турецкими властями отношения между Германией и Турцией вновь ухудшились, в Германии усилились протесты против выступлений турецких политиков, которые немецкие политики называют «турецкой госпропагандой на немецкой земле» и «рекламными шоу Эрдогана». Власти немецкого Гамбурга отменили запланированное на 7 марта выступление Чавушоглу в городе. В акции протеста в Гамбурге против визита главы турецкого МИД приняли участие около 200 человек. 7 марта Чавушоглу пришлось выступать в здании генконсульства Турции в Гамбурге после того, как городские власти отменили его выступление перед турецкой диаспорой в районе Вильгельмсбург по соображениям противопожарной безопасности.

Ссылки по теме:
Ria.ru. Меркель рассказала об общих интересах и разногласиях у ЕС и Турции
Germany must not let Turkey 'grow more distant': Merkel
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