Армения занимает 6 место среди стран с высоким показателем присутствия женщин на руководящих постах

PanARMENIAN.Net - Армения вошла в первую шестерку стран с самым высоким показателем присутствия женщин на руководящих должностях. Об этом говорится в исследовании Grant Thornton, проведенном в 36 государствах в преддверии Международного женского дня 8 марта.

Согласно данным исследования самые высокие показатели вовлеченности женщин зафиксированы в России (47%), Индонезии (46%), Эстонии (40%), Польше (40%), на Филиппинах (40%) и в Армении (31%).

Отмечается, что 31% руководящих должностей в Армении занимают женщины, тогда как в среднем этот показатель составляет 25%. При этом за отчетный период в исследуемых армянских компаниях был улучшен показатель разнообразия на руководящих должностях. В частности всего 10% компаний не привлекали женщин на руководящие посты, вместо 29% в 2016 году.

Самые низкие показатели вовлеченности женщин в руководящих постах были зарегистрированы в Японии (7%), в Аргентине (15%), Индии (17%), Германии (18%), Бразилии (19%) и Великобритании (19%).

Опросы, которые были проведены среди 5.5 тысяч предпринимателей в 36 странах мира, показали, что число женщин на руководящих постах составляет 25%. Это самая высокая цифра за последние годы.