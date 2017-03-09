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Более 500 военных ЮВО учатся водить спецтехнику в горах Армении

Более 500 военных ЮВО учатся водить спецтехнику в горах Армении
9 марта 2017 - 15:26 AMT

PanARMENIAN.Net - На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении, на высокогорном полигоне «Камхуд», начались занятия с водителями современной колесной специальной техники.

В период месячного курса более 500 военнослужащих научатся управлять автомобилями КамАЗ, КРАЗ, Урал и УАЗ в сложных условиях горно-скалистой местности на высоте от 1,5 до 2,5 тыс. метров над уровнем моря.

При обучении вождению в экстремальных условиях молодые водители совершат 30, 50, 100 и 300 км марши по пересеченной местности, населенным пунктам и автомагистралям в дневное и ночное время суток в простых и сложных метеоусловиях. При движениях в колонне военнослужащие будут отрабатывать более 50 нормативов по действиям в аварийных и контраварийных ситуациях и вводных в условиях применения противником оружия массового поражения, а также при стихийных бедствиях в высокогорных районах Армении.

Контролировать обучение военнослужащих и вести наблюдение с воздуха за перемещением автоколонн будут расчеты беспилотных летательных аппаратов современных комплексов разведки. Это позволит руководителям занятий в полном объеме аттестовать каждого обучаемого, вносить корректировки в маршруты движения колонн и выявлять грубые нарушения и ошибки.

В завершении курса подготовки в полевых условиях и сдачи контрольных зачетов по технике вождения, знанию и соблюдению требований безопасности водителям будет выдан допуск для управления автотранспортом в интересах российского соединения ЮВО.

В Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах российской военной базы в режиме постоянной готовности по противопожарной безопасности содержатся полигоны Алагяз и Камхуд, аэродром Эребуни, а также более 20 военных городков и специальных объектов.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.

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