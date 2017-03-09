В Армении определились с песней на конкурс «Евровидение-2017»
9 марта 2017 - 18:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Творческая группа Общественного телевидения Армении выбрала песню, с которой представительница страны, певица Арцвик Арутюнян выступит на международном конкурсе «Евровидение-2017». Об этом сообщает пресс-служба ОТА.
Из 300 песен, полученных со всего мира, при активном участии самой певицы была выбрана композиция под названием Fly with me (Летай со мной).
Авторами музыки являются Левон и Лилит Навасардяны, соавторами слов – Авет Барсегян и Давид Церунян. Мелодия объединяет различные этнические мотивы.
Отмечается, что в основе сюжетной линии песни – олицетворяющая история любви девушки. В композиции объединены различные оттенки жизни людей и сказки народов мира, истории, рассказывающие нам, кто мы на самом деле. Охватив все многообразие мира, девушка взлетает ввысь, к небесным далям, превращаясь в солнце, любовь и свет которого согревают всех нас.
Официальная презентация песни и видеоклипа состоится 18 марта.
В «Евровидении-2017» на Украине примут участие 43 страны, полуфинал конкурса пройдет 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая.
Украина получила право на проведение «Евровидения-2017» после того, как на последнем конкурсе в Швеции победила Джамала с песней «1944».
Армения принимает участие в конкурсе «Евровидение», начиная с 2006 года. Лучшие результаты – четвертое место, показали певица Сирушо в 2008 году и Арам MP3 (Арам Саркисян) в 2014 году.
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