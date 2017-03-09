Кнессет предварительно одобрил запрет на громкоговорители для призыва к молитве

PanARMENIAN.Net - Израильский парламент предварительно одобрил законопроект, регулирующий применение громкоговорителей во время призыва к молитве. Одна из версий документа предполагает запрет на их использование с 11 вечера до 7 утра, другая — полный запрет, если их громкость превышает допустимый уровень шума.

8 марта законопроект был предварительно одобрен — «за» проголосовали 55 депутатов парламента, «против» — 48.Сторонники законопроекта уверяют, что он направлен исключительно на борьбу с шумом.

Противники закона назвали его антиисламским: с помощью мегафонов, установленных на минаретах, мусульман созывают на молитву муэдзины, передает Meduza.

В Кнессете против документа выступила левоцентристская партия «Сионистский лагерь». Один из ее депутатов назвал законопроект «самым черным документом в своде законов Израиля».Несколько законодателей демонстративно разорвали свои копии документа на заседании парламента. Одного из них после этого удалили из зала. С самого начала против законопроекта официально выступили в Палестинской Национальной Администрации и в Иордании.

Запрет созывать на молитву с помощью мегафонов обсуждается с конца 2016 года. Первая редакция документа была внесена в Кнессет в ноябре 2016 года.В ноябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявлял: «Израиль привержен к соблюдению свободы всех религий, однако он также должен защищать своих граждан от шума». Жалобы на шум, по словам премьер-министра, поступали к нему от самых разных представителей израильского общества.