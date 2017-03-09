Forbes назвал российских миллиардеров, которые могут повлиять на выборы в Армении

PanARMENIAN.Net - Авторитетное издание Forbes назвало имена российских миллиардеров армянского происхождения, способны повлиять на политический расклад сил в Армении, в частности на итоги парламентских выборов.

«Самвел Карапетян, Рубен Варданян, Сергей Амбарцумян и братья Саркисовы (Николай и Сергей – ред.) — влиятельные российские бизнесмены армянского происхождения — активно инвестируют в экономику Армении, становясь серьезным фактором в общественно-политической жизни страны» – пишет издание.

Отмечается, что их инвестиции задействованы практически в каждом успешном проекте Армении.

Forbes пишет, что эти влиятельные бизнесмены инвестируют в Армению, не ожидая какой-либо значительной прибыли: они рассчитывают на «имиджево-репутационные и политические дивиденды».

«Например, братья Сергей и Николай Саркисовы в 2013 году были назначены на должности генеральных консулов Армении в Лос-Анджелесе (США) и Лионе (Франция), соответственно» – отмечает издание.

Отмечается, что с политической точки зрения, лидеры армянских диаспоральных структур в России традиционно поддерживают тесные контакты с властями официального Еревана.

По версии Forbes, возрастающее недовольство населения Армении политическим курсом страны, а также симпатии заподноармянской диаспоры (в частности, США и Франции) к оппозиционным политическим структурам, делают российских бизнесменом армянского происхождения «безальтернативными союзниками» для официального Еревана.

Таким образом, как отмечает издание, на апрельских выборах фактор армянской диаспоральной финансовой элиты может стать одним из ключевых.