Forbes назвал российских миллиардеров, которые могут повлиять на выборы в Армении
9 марта 2017 - 18:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Авторитетное издание Forbes назвало имена российских миллиардеров армянского происхождения, способны повлиять на политический расклад сил в Армении, в частности на итоги парламентских выборов.
«Самвел Карапетян, Рубен Варданян, Сергей Амбарцумян и братья Саркисовы (Николай и Сергей – ред.) — влиятельные российские бизнесмены армянского происхождения — активно инвестируют в экономику Армении, становясь серьезным фактором в общественно-политической жизни страны» – пишет издание.
Отмечается, что их инвестиции задействованы практически в каждом успешном проекте Армении.
Forbes пишет, что эти влиятельные бизнесмены инвестируют в Армению, не ожидая какой-либо значительной прибыли: они рассчитывают на «имиджево-репутационные и политические дивиденды».
«Например, братья Сергей и Николай Саркисовы в 2013 году были назначены на должности генеральных консулов Армении в Лос-Анджелесе (США) и Лионе (Франция), соответственно» – отмечает издание.
Отмечается, что с политической точки зрения, лидеры армянских диаспоральных структур в России традиционно поддерживают тесные контакты с властями официального Еревана.
По версии Forbes, возрастающее недовольство населения Армении политическим курсом страны, а также симпатии заподноармянской диаспоры (в частности, США и Франции) к оппозиционным политическим структурам, делают российских бизнесменом армянского происхождения «безальтернативными союзниками» для официального Еревана.
Таким образом, как отмечает издание, на апрельских выборах фактор армянской диаспоральной финансовой элиты может стать одним из ключевых.
Самое значимое
Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
Затулин напоминает, что Лапшину, «вся вина которого состоит в не санкционированном Азербайджаном посещении Нагорного Карабаха, грозит до восьми лет тюрьмы».
Гуманитарная помощь, отправленная 14 февраля в Сирию из Армении доставлена в Латакию. Одной из первых помощь получила школа при древней церкви, в которой учатся 400 детей из армянских семей.
Partner news
Последние новости
В Бельгии по подозрению в пособничестве террористам арестована 24-летняя женщина При обыске в ее квартире не было обнаружено ни взрывчатых веществ, ни оружия. Тем не менее, она была взята под стражу
Стивен Спилберг и Джей-Джей Абрамс снимут фильм о сирийской беженке олливудские режиссеры Стивен Спилберг и Джей-Джей Абрамс объединились для работы в качестве продюсеров над экранизацией книги «Надежда сильнее, чем море».
Комитет Европарламента проголосовал за отмену визового режима с Украиной В поддержку безвизового режима проголосовали 39 членов комитета, против — четыре, один воздержался.
Лукашенко пригрозил Медведеву «расплатой» в случае повышения цены на газ для Белоруссии В начале совещания президент потребовал доложить ему о сотрудничестве с Россией, особенно с учетом недавно состоявшегося в Бишкеке межправительственного заседания в рамках Евразийского экономического союза