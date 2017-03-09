Комитет Европарламента проголосовал за отмену визового режима с Украиной

PanARMENIAN.Net - Комитет Европарламента (ЕП) по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) проголосовал за отмену краткосрочных виз для граждан Украины. Об этом сообщил представитель пресс-службы ассамблеи.

По его словам, в поддержку безвизового режима проголосовали 39 членов комитета, против — четыре, один воздержался.

Второго марта Совет Европейского союза, где представлены все страны-члены ЕС, дал согласие на отмену визового режима для граждан Украины. Теперь за это решение 5 апреля должен проголосовать Европарламент. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на завершение в ближайшее время всех процедур по предоставлению стране безвизового режима с ЕС. По данным украинского издания «Европейская правда», украинцы смогут ездить без виз в ЕС уже в начале июня, если до начала мая завершатся все необходимые процедуры, передает РИА Новости.

Принятие решения о предоставлении Украине безвизового режима неоднократно откладывалось. Киев рассчитывал на отмену виз до конца 2016 года, но этого не произошло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее пообещал, что Евросоюз до лета введет безвизовый режим для граждан Украины.

Для вступления решения в силу его должен утвердить Европарламент и Совет ЕС. После этого соответствующий документ надлежит подписать председателю Европарламента и представителю председательствующей в ЕС Мальты. Затем он будет опубликован в Официальном журнале ЕС. Решение о введении безвизового режима вступит в силу через 20 дней с момента публикации одновременно с вступлением в силу механизма приостановки действия безвизового режима. Совет ЕС выставил это требование в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины.