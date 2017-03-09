Комитет Европарламента проголосовал за отмену визового режима с Украиной
9 марта 2017 - 18:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Комитет Европарламента (ЕП) по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) проголосовал за отмену краткосрочных виз для граждан Украины. Об этом сообщил представитель пресс-службы ассамблеи.
По его словам, в поддержку безвизового режима проголосовали 39 членов комитета, против — четыре, один воздержался.
Второго марта Совет Европейского союза, где представлены все страны-члены ЕС, дал согласие на отмену визового режима для граждан Украины. Теперь за это решение 5 апреля должен проголосовать Европарламент. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на завершение в ближайшее время всех процедур по предоставлению стране безвизового режима с ЕС. По данным украинского издания «Европейская правда», украинцы смогут ездить без виз в ЕС уже в начале июня, если до начала мая завершатся все необходимые процедуры, передает РИА Новости.
Принятие решения о предоставлении Украине безвизового режима неоднократно откладывалось. Киев рассчитывал на отмену виз до конца 2016 года, но этого не произошло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее пообещал, что Евросоюз до лета введет безвизовый режим для граждан Украины.
Для вступления решения в силу его должен утвердить Европарламент и Совет ЕС. После этого соответствующий документ надлежит подписать председателю Европарламента и представителю председательствующей в ЕС Мальты. Затем он будет опубликован в Официальном журнале ЕС. Решение о введении безвизового режима вступит в силу через 20 дней с момента публикации одновременно с вступлением в силу механизма приостановки действия безвизового режима. Совет ЕС выставил это требование в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Forbes назвал российских миллиардеров, которые могут повлиять на выборы в Армении Авторитетное издание Forbes назвало имена российских миллиардеров армянского происхождения, способны повлиять на политический расклад сил в Армении, в частности на итоги парламентских выборов.
В Армении создадут фонд сельскохозяйственного развития Фонд сельскохозяйственного развития будет создан в Армении на базе офиса по реализации сельскохозяйственных программ. Такое решение было принятоь 9 марта в ходе заседания правительства.
СМИ: В 2018 году в Шотландии возможен референдум о независимости Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала возможным проведение второго референдума о независимости Шотландии с учетом развития политической ситуации в Соединенном Королевстве.
Премьер-министр Армении: Страна ждет устойчивого роста ВВП с 2018 года «В Армении будут регулярные реформы, в том числе структурные, даже если эти реформы будут непопулярны», - сказал Карапетян