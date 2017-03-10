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Генрих Мхитарян признан лучшим игроком в матче против «Ростова»

Генрих Мхитарян признан лучшим игроком в матче против «Ростова»
10 марта 2017 - 11:23 AMT

PanARMENIAN.Net - УЕФА признал полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Армении Генриха Мхитаряна лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (1:1). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Мхитарян стал автором единственного гола в составе своей команды, отличившись на 35-й минуте после паса Златана Ибрагимовича.

«Первый тайм получился более спокойным, в нем кроме гола ничего и не было. Я рад, что удалось забить, мы были довольны тем, что вышли вперед, но соперник сравнял счет и все изменилось. Будем надеяться, что я уезжаю из Ростова-на-Дону без травм, и мы продолжим бороться в следующей игре», — сказал Мхитарян, передает Sputnik-Армения.

Он отметил, что манкунианцы «пропустили гол из-за своей ошибки».

Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом» состоится на стадионе «Олд Траффорд» 16 марта.

Ранее сообщалось, что гол полузащитника сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна в ворота «Лестера» признан болельщиками клуба лучшим в феврале.

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