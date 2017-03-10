Налбандян: Сопредседатели МГ ОБСЕ посетят Армению 27 марта

PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Армению 27 марта. Об этом заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

«27 марта сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Армению. Они посетят также Нагорный Карабах, попытаются продвинуть процесс», - сказал Налбандян на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Греции Никосом Коциасом, передает Aysor.am.

Ранее сообщалось, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) 11 марта совершат визит в Азербайджан. Об этом сообщил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.