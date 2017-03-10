В Стамбуле потерпел крушение вертолет: В числе погибших 4 россиянина

PanARMENIAN.Net - МИД РФ подтверждает гибель четырех россиян в результате крушения вертолета в Стамбуле. Об этом говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

Ранее глава муниципалитета района Бююкчекмедже Хасан Акгюн сообщил о том, что по меньше мере пять человек погибли в результате катастрофы вертолета, который упал на автодорогу, предположительно, из-за сильного тумана.

Катастрофа произошла в 12.20 (по ереванскому времени), через 5-6 минут после взлета. Вертолет принадлежит группе компаний Eczacibasi. Всего в кабине находились семь человек, из них два пилота.