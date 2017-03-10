Глава МИД Греции: Афины выступают за исключительно мирное решение конфликта в Карабахе

PanARMENIAN.Net - Греция поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию Карабахского конфликта. Об этом сказал глава МИД страны Никос Коциас на пресс-конференции со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном в Ереване.

«Мы поддерживаем усилия МГ ОБСЕ, направленные на мирное решение конфликта. Первоочередной должна быть безопасность людей», — сказал Коциас, передает Sputnik-Армения.

По его словам, вместе с армянским коллегой они обсудили Кипрскую проблему и едины во мнении, что оба конфликта должны быть решены исключительно в мирном ключе на основе согласованного формата.

Ранее сообщалось, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Армению 27 марта. Об этом заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян. «27 марта сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Армению. Они посетят также Нагорный Карабах, попытаются продвинуть процесс», - сказал Налбандян на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Греции Никосом Коциасом.