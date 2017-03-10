Оганян пообещал следовать примеру Саакашвили, но не повторять его ошибок в связи с Россией

PanARMENIAN.Net - Армении нужны такие кардинальные реформы, которые после прихода к власти в Грузии провел Михаил Саакашвили. Об этом на встрече с избирателями в городе Раздан Котайкской области заявил 10 марта экс-министр обороны Армении Сейран Оганян, возглавляющий пропорциональный список блока «Оганян – Раффи – Осканян».

По его словам, Саакашвили способствовал развитию Грузии, однако, следуя его примеру, сам Оганян не собирается повторять его ошибок.

«Полублатную страну Саакашвили смог превратить в центр притяжения инвестиций. Его ошибка состояла в том, что экономическое развитие государства он строил на антироссийской политике. Армении также нужны кардинальные реформы, но мы, напротив, должны вывести на новый уровень сотрудничество с нашим стратегическим партнером Россией. А наши отношения с Западом должны выйти на новый уровень», - отметил Оганян, пишет Aravot.am.

По словам политика, он готов стать предводителем таких жестких реформ.

Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков: блок «Елк» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян»,блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении.