Министр обороны Армении: Некотороые члены ОДКБ игнорируют интересы партнеров
11 марта 2017 - 12:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Некотороые члены ОДКБ игнорируют интересы партнеров по организации. Об этом заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.
«В региональном аспекте основополагающей составляющей нашей внешней политики является стратегический союз с Россией, что закреплено рядом двусторонних соглашений и документами регионального сотрудничества. Мы верим, что ОДКБ может занять достойное место в системе международных отношений», - отметил Саркисян на выездной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», передает Aysor.am.
При этом он заявил, что в ОДКБ существует проблема сопоставления внешнеполитических приоритетов стран ОДКБ.
«Мы видим, что в третьих организациях, других площадках есть соблазн немного проигнорировать интересы партнеров по ОДКБ другими членами Организации. Но я считаю, что это, которая со временем должна пройти», - отметил В.Саркисян.
Он также заявил, что Армения достаточно активно и прозрачно для партнеров сотрудничает с НАТО.
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