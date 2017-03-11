Министр обороны Армении: Некотороые члены ОДКБ игнорируют интересы партнеров

PanARMENIAN.Net - Некотороые члены ОДКБ игнорируют интересы партнеров по организации. Об этом заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.

«В региональном аспекте основополагающей составляющей нашей внешней политики является стратегический союз с Россией, что закреплено рядом двусторонних соглашений и документами регионального сотрудничества. Мы верим, что ОДКБ может занять достойное место в системе международных отношений», - отметил Саркисян на выездной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», передает Aysor.am.

При этом он заявил, что в ОДКБ существует проблема сопоставления внешнеполитических приоритетов стран ОДКБ.

«Мы видим, что в третьих организациях, других площадках есть соблазн немного проигнорировать интересы партнеров по ОДКБ другими членами Организации. Но я считаю, что это, которая со временем должна пройти», - отметил В.Саркисян.

Он также заявил, что Армения достаточно активно и прозрачно для партнеров сотрудничает с НАТО.