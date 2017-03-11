Оганян: При мне коррупционные риски в Минобороны были доведены до минимума
11 марта 2017 - 15:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Несмотря на кадровые изменения, армянская армия сегодня выполняет поставленные перед ней задачи. Об этом заявил в беседе с журналистами экс-министр обороны Сейран Оганян, возглавляющий пропорциональный список альянса «Оганян – Раффи – Осканян».
«Военное ведомство на высоте, в военной структуре есть умелые руководители, которые знают и выполняют свое дело», - сказал Оганян.
Касаясь коррупции в рядах армии, Оганян отметил, что в период, когда он возглавлял оборонное ведомство, были реализованы коренные изменения и доведены до минимума коррупционные риски.
«Распределение во время призыва сегодня проводится по жеребьевке, в этом направлении я провел соответствующую работу», - подчеркнул он, передает Aysor.am.
При этом Оганян отметил, что кроме того, провел в армии ряд изменений, однако, исходя из служебной тайны, не может говорить обо всем.
Армении нужны такие кардинальные реформы, которые после прихода к власти в Грузии провел Михаил Саакашвили. Об этом на встрече с избирателями в городе Раздан Котайкской области заявил 10 марта экс-министр обороны Армении Сейран Оганян, возглавляющий пропорциональный список блока «Оганян – Раффи – Осканян».
Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков: блок «Елк» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян»,блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении.
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