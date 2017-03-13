Армия Ирака отвоевала у ИГ более 40% территории Мосула
13 марта 2017 - 14:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Иракская армия восстановила контроль более чем над 40% территории города Мосула, ранее находившегося в руках боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом 12 марта сообщил представитель командования генерал-лейтенант Талиб Шагати.
Спецпредставитель президента США в антитеррористической коалиции Бретт Макгарк также сообщил, что оставшиеся под управлением боевиков ИГ части Мосула полностью окружены. Помимо этого, иракская армия контролирует все дороги, ведущие из Мосула, пишет Deutsche Welle.
Военная операция в Мосула является частью продолжающейся кампании по вытеснению террористической организации из ее последнего крупного опорного пункта в стране. Масштабное наступление на части ИГ началось менее месяца назад.
«Победа не за горами. Заявление о полном освобождении города - вопрос времени», - заявил Шагати.
Операцию по освобождению Мосула, захваченного боевиками ИГ в 2014 году, иракская армия и ее союзники, включая курдские формирования, начали в середине октября 2016 года. Наступление поддерживает международная коалиция под руководством США, которая осуществляет воздушные удары, а также консультирует иракских военных. В конце января 2017 года Багдад объявил о полном освобождении восточной части Мосула.
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