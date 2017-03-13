Саргсян и Путин в Москве обсудят карабахское урегулирование

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 14 марта с двухдневным официальным визитом посетит Россию. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

Саргсян встретится с высшим руководством РФ. В ходе переговоров высокого уровня будут обсуждены ключевые вопросы повестки двустороннего взаимодействия двух государств-стратегических партнёров в ряде сфер – политической, торгово-экономической, гуманитарной, культурной, а также вопросы, касающиеся сотрудничества в рамках интеграции на евразийском пространстве.

Президенты Армении и России обменяются мнениями также по ряду актуальных международных и региональных проблем, обсудят процесс урегулирования нагорно-карабахской проблемы.

В рамках официального визита в РФ президент Саргсян посетит Московский государственный институт международных отношений, где встретится со студентами и профессорско-преподавательским составом.