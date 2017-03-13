Асад: Неверная политика Евросоюза по отношению к Сирии привела к распространению терроризма в регионе

PanARMENIAN.Net - Ошибочная политика ряда стран Европы по отношению к Сирии и государствам Ближнего Востока привела к распространению в регионе терроризма. Такое мнение выразил президент Арабской Республики Башар Асад на встрече с делегацией Европарламента, которая состоялась 12 марта в Дамаске.

«Неверная политика, которую проводят многие европейские государства в отношении Сирии и Ближневосточного региона в целом, состоящая в поддержке терроризма и введении экономических санкций против сирийского народа, породила то, что мы видим сегодня: распространение терроризма и приток большого числа беженцев в эти страны», - отметил Асад, пишет агентство Sana.

Кроме того, президент указал на масштаб заблуждений, распространяемых большинством западных СМИ на протяжении войны в Сирии, которые привели к потере доверия к ним даже со стороны западного сообщества, что способствовало росту визитов европейских парламентариев в страну.

«Депутаты Европарламента намерены ознакомиться с ситуацией и предоставить истинную картину своим народам», — добавил Асад.

Члены делегации, в свою очередь, выразили готовность продолжить работу по возвращению дипломатических отношений между странами Евросоюза и Сирией.

Противостояние президента Сирии Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения, длится с 2011 года. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе запрещенная в России экстремистская группировка «Исламское государство».