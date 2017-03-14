МИД РА: Диалог вокруг либерализации визового режима между Арменией и ЕС может вскоре начаться

PanARMENIAN.Net - В ближайшее время может начаться диалог вокруг либерализации визового режима между Арменией и ЕС. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян в интервью Independent Balkan News Agency.

По его словам, в данном вопросе Армения также рассчитывает на поддержку дружественной Греции и других партнеров в Европе.

«О диалоге вокруг либерализации визового режима для граждан Армении говорится в Совместной декларации Рижского саммита Восточного партнерства в 2015 году, и это важное двустороннее обязательство Армении и Европейского Союза двигаться в этом направлении. Армения добросовестно реализует соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии с ЕС», – сказал замглавы МИД РА.

Отвечая на вопрос касательно отношений Армении с Турцией и Азербайджаном, Назарян отметил: «Как вы знаете, граница с турецкой стороной закрыта, и эта односторонняя принудительная мера в отношении Армении является предметом осуждения мирового сообщества. Этот шаг должен быть пересмотрен в соседней стране для создания возможности реализации различных проектов в регионе и благоприятных условий для регионального сотрудничества».

«Как страна, не имеющая выхода к морю, Армения придает огромное значение созданию и поддержанию благоприятной политической и экономической обстановки, чтобы суметь эффективно развивать отношения с соседними странами, а также с ЕС, РФ и другими государствами», – отметил замглавы МИД Армении, пишет Panorama.am.

«Таким образом, мы очень заинтересованы в продолжении диалога с Грецией и другими заинтересованными странами по этому вопросу и другим региональным вопросам, и я рад, что во многих аспектах, в том числе по вопросу закрытых границ, мы разделяем одни и те же взгляды и подходы», – подчеркнул Назарян.

Ранее стало известно, что Армения и Евросоюз завершили переговоры по новому правовому документу Центральной темой встречи президента Армении Сержа Саргсяна с председателем Совета Европы Дональдом Туском стало рамочное соглашение Армения-ЕС.