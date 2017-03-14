МИД Армении назвал лицемерием выдвижение посла Азербайджана на пост гендиректора ЮНЕСКО
14 марта 2017 - 16:48 AMT
PanARMENIAN.Net - МИД Армении считает, что выдвижение кандидатуры посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы на пост генерального директора ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) является лицемерием. Об этом написал в своем микроблоге Twitter пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян
«Лицемерие Баку безгранично. Посол, который ратовал за войну хочет возглавить ЮНЕСКО», - написал Балаян в своем микроблоге в Twitter.
Ранее сообщалось, что посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы стал кандидатом на пост генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Его кандидатура официально внесена Азербайджаном на рассмотрение Исполнительного совета (ИС) ЮНЕСКО. Выборы пройдут осенью 2017 года.
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