Путин одобрил вхождение войск Южной Осетии в армию РФ
15 марта 2017 - 10:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин одобрил предложение о вхождении некоторых подразделений вооруженных сил отколовшейся от Грузии Южной Осетии в состав российской армии.
Путин поручил Минобороны провести переговоры с южноосетинской стороной и подписать соглашение, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Соглашение о вхождении армейских подразделений Южной Осетии в состав российских вооруженных сил было разработано в рамках договора о сотрудничестве, подписанного в марте 2015 года. Изначально договор предусматривал формирование общего пространства обороны.
По данным на 2010 год, южноосетинская армия насчитывает 1250 человек и еще около 15 тысяч находятся в резерве. Соглашение предусматривает, что при заключении контракта с российской армией гражданин должен быть уволен с военной службы в Южной Осетии. «Россия устала закрывать глаза на то, как расходуются ее средства, выделяемые на поддержку и развитие военного ведомства Южной Осетии и республики в целом», - объяснил решение российских властей президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, передает BBC.
Южная Осетия объявила о выходе из состава Грузии в начале 1990-х годов. В 2008 году Грузия попыталась восстановить контроль над республикой, независимость которой к тому моменту не была признана никем. Это привело к вооруженному конфликту, в который вмешалась Россия. По итогам нескольких дней военных действий между сторонами конфликта было подписано соглашение о прекращении огня.
После этого Россия официально признала независимость Южной Осетии. Помимо России, независимость Южной Осетии после войны 2008 года признали Венесуэла, Никарагуа и два островных государства Науру и Вануату.
Ни одна другая входящая в ООН страна независимость Южной Осетии не признала.
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