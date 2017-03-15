Ученые предрекают исчезновение «Титаника» через 20 лет

PanARMENIAN.Net - Легендарный пароход «Титаник», затонувший в 1912 году, так и остается на дне океана: вначале не было известно точное место крушения, а затем оказалось, что состояние обломков стремительно ухудшается. В настоящее время ученые дают «Титанику» не более 20 лет.

Построенный в 1912 году британский трансатлантический пароход «Титаник» на момент своего ввода в эксплуатацию являлся самым большим судном в мире. В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года во время первого рейса он потерпел крушение в северной Атлантике, столкнувшись с айсбергом.

Родственниками погибших пассажиров сразу же была предложена идея подъема «Титаника», однако в 1912 году необходимые для этого технологии отсутствовали. Кроме того, точно не было известно место катастрофы. Открыто оно было лишь в 1985 году.

Фрагменты парохода лежали на глубине 3750 м. Помимо двух основных фрагментов лайнера, по дну на площади 4,8x8 км были разбросаны десятки тысяч более мелких обломков: части корпуса судна, остатки мебели и отделки помещений, уголь, посуда, багаж и личные вещи людей. Носовая часть покоилась в 600 м от кормовой, притом и нос, и корма при падении сильно деформировались.

Со дна были подняты тысячи артефактов, но извлечь крупные части лайнера оказалось невозможно. Уже в 1991 году, изучая поднятые со дна фрагменты, ученые обнаружили, что они покрыты налетом, образованным продуктами жизнедеятельности микроорганизмов, и многослойной ржавчиной, толщина которой постоянно растет. На корпусе и возле него проживают 24 вида беспозвоночных животных и 4 вида рыб; из них 12 видов беспозвоночных активно поедают металлические и деревянные конструкции. Но главным врагом оказалась бактерия не известного ранее вида, получившая имя в честь затонувшего лайнера: Halomonas titanicae, пишетNational Geographic.

10 апреля 1912 года «Титаник» вышел в свой первый и последний рейс в Америку, взяв на борт более 2,2 тысячи человек. 14 апреля, на исходе четвертого дня пути, «Титаник» столкнулся с огромным айсбергом. Правый борт корабля был распорот от самого форштевня, длина пробоины составила 90 метров. На корабле началась паника, в тесноте и давке люди пытались пробраться на корму. Из 20 шлюпок две так и не удалось спустить.

«Титаник» затонул в 2.20 15 апреля. Погибли, по разным данным, от 1.4 тысячи до 1.517 тысячи человек, спаслись около 700.

Обломки погибшего лайнера оставались нетронутыми до тех пор, пока американский морской археолог Роберт Боллард и его французские коллеги не обнаружили их 1 сентября 1985 года в 325 милях от побережья канадского острова Ньюфаундленд. С тех пор было поднято около 5 тысяч артефактов, обнаруженных среди обломков «Титаника».