На протяжении сирийского конфликта погибли более 800 медиков
15 марта 2017 - 12:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Более 800 медиков стали жертвами вооруженного конфликта в Сирии. Об этом говорится в исследовании британского журнала The Lancet, опубликованном 15 марта. Причинами их гибели названы авианалеты на госпитали, боевые действия, а также пытки и казни.
От пыток погиб 101 медработник, еще 61 был казнен. 426 медиков лишились жизни в результате нападений на госпитали, 180 были застрелены, еще 14 по различным другим причинам, уточняют авторы исследования. По их мнению, погибших может быть больше, пишет Deutsche Welle.
Авианалеты на медицинские учреждения совершают главным образом войска президента Сирии Башара Асада и его союзников, указывает издание. В 2014 году было зафиксировано 86 атак на госпитали, в 2015 - 122, в 2016 - 199. По его данным, с марта 2011 года по сентябрь 2016 года были убиты 782 медицинских работника, в том числе 247 врачей. С сентября 2016 по настоящее время в стране погибли по меньшей мере еще 32 медика. Таким образом, общее число погибших составляет 814 человек.
С начала конфликта около половины сирийских врачей - 15 тысяч - покинули страну. Сотни тысяч людей в Сирии остаются без доступа к медицинской помощи. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хусейн назвал ситуацию в Сирии тяжелейшей катастрофой со времен Второй мировой войны.
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