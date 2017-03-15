Аэропорт Сингапура вновь признан лучшим в мире

PanARMENIAN.Net - Сингапурский аэропорт Чанги пятый год подряд признан лучшим воздушным портом в мире. Об этом сообщили 15 марта представители управляющей фирмы «Чанги групп», приводя результаты международного исследования, проведенного авторитетной компанией Skytrax.

«Удерживать звание лучшего на протяжении пяти лет - очень заметное достижение для аэропорта, это подчеркивает огромную популярность Чанги среди иностранных путешественников», - отметил руководитель Skytrax Эдвард Плэйстид, пишет ТАСС.

Сингапурский порт признан одновременно лучшим в Азии, а также одержал победу в категории «удобство для отдыха».

На втором месте, согласно докладу, оказался токийский Ханэда, а на третьем - сеульский Инчхон. Самое высокое место среди европейских занял аэропорт Мюнхена, который расположился на четвертой строчке.

Исследование проводилось на основе опроса 13.8 млн путешественников среди представителей 105 государств и территорий.

Респонденты оценивали 550 аэропортов по всему миру по различным параметрам, в том числе прохождение регистрации, прибытие, пересадки на стыковочные рейсы, система безопасности в целом, наличие и ассортимент магазинов и прочее.