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«Калашников» выпустит новый пулемет

«Калашников» выпустит новый пулемет
15 марта 2017 - 14:27 AMT

PanARMENIAN.Net - АО «Концерн "Калашников» (входит в ГК «Ростех») разрабатывает новый пулемет РПК-16, который в будущем должен заменить РПК-74.

«РПК-16 - это инициативная разработка Концерна «Калашников», которая в будущем должна заменить РПК-74», - говорится в сообщении концерна.

Уточняется, что РПК-16 оснащен длинным стволом, тактическим глушителем и специальным барабанным магазином на 96 патронов, пишет Интерфакс.

«Планки Пикатинни на цевье позволяют устанавливать на пулемет практически любое дополнительное оборудование», - отмечается в сообщении.

Концерн «Калашников» - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. 51% акций концерна принадлежит госкорпорации «Ростех», 49% были выкуплены частными инвесторами - гендиректором «Калашникова» Алексеем Криворучко и совладельцами ЗАО «Трансмашхолдинг» Андреем Бокаревым и Искандером Махмудовым.

В концерн входят три продуктовых оружейных бренда: «Калашников» - боевое оружие, «Байкал» - охотничье и гражданское оружие, «Ижмаш» - спортивное оружие.

Ссылки по теме:
Interfax.ru: "Калашников" создаст новый пулемет
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