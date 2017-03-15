Турция планирует пересмотреть договор с ЕС по мигрантам
15 марта 2017 - 14:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Турция намерена пересмотреть договоренности с Евросоюзом по миграции. Причиной такого решения стало то, что власти Турции не видят больше смысла выполнять их по прежнему сценарию.
По словам министра Турции по делам ЕС Омера Челика, договоренности между Анкарой и Евросоюзом по миграции должны быть пересмотрены, пишет ТВ «Звезда» со ссылкой на Reuters.
Эту же позицию поддерживает и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Ранее он заявлял, что соглашение с Евросоюзом должно быть аннулировано. Дипломаты отмечают, что Турция выполнила свою часть договора, в отличие от стран ЕС.
Соглашение между Турцией и ЕС было достигнуто соглашение 7 марта 2016 года. Условиями стало то, что Турция должна принимать обратно всех без исключения беженцев, попадающих в Грецию транзитом через турецкую территорию. Взамен Евросоюз должен был предоставить безвизовый режим.
За последние дни отношения между Турцией и рядом стран Европы накалились. Так, Турция успела поссориться с Германией, Нидерландами, Австрией, Бельгией, Данией и Швецией.
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