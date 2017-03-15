Путин выразил уверенность, что парламентские выборы в Армении пройдут успешно

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин, открывая переговоры с президентом Армении Сержем Саргсяном, выразил надежду, что первые после конституционной реформы парламентские выборы в Армении пройдут успешно.

Российский лидер отметил, что нынешняя встреча с главой Армении проходит на фоне подготовки к выборам в Национальное собрание республики.

«Все это связано еще с конституционной реформой. Процесс, видимо, непростой, но уверен, что Армения под вашим руководством пройдет этот этап своего развития», - сказал президент РФ, передает ТАСС.

«Мы искренне желаем вам успеха», - добавил Путин.

Российский лидер также напомнил, что 3 апреля будет отмечаться 25-летие установление дипотношений между двумя странами.

«За эти годы отношения между Россией и Арменией приобрели в полном смысле этого слова союзнический характер», - подчеркнул Путин, добавив, что Москва и Ереван сотрудничают практически по всем направлениям, в том числе в рамках международных организаций.

Президент РФ заключил, что отношения двух стран «всегда строились на основе очень глубоких корней, уходящих в века, в прошлое».

«Так оно продолжается и на настоящем этапе развития», - сказал глава российского государства.

В свою очередь, президент Армении заявил, что в ходе переговоров стороны должны наметить главные направления сотрудничества на ближайшую перспективу.

«Эти годы (25 лет с момента установления дипотношений – ред.) стали периодом тесного сотрудничества и мы дошли до искренних союзнических отношений. Характер таких отношений диктует повестку дня. Уверен, что сегодняшний наш визит будет содержателен и пройдет в атмосфере полного взаимного доверия»,- сказал Саргсян.

Утром 15 марта Серж Саргсян посетил резиденцию Московской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской церкви и памятник Неизвестному солдату.

14 марта начался официальный визит президента Армении Сержа Саргсяна в Россию. Глава Армении встретился со студентами МГИМО, представителями армянской диаспоры.

Визит Сержа Саргсяна в РФ проходит менее чем за три недели до назначенных на 2 апреля очередных выборов в Национальное собрание Армении. Они будут первыми после конституционной реформы 2015 года, в соответствии с которой республика переходит к парламентской форме правления. На места в парламенте республики претендуют пять партий и четыре предвыборных блока, в том числе правящая правоконсервативная Республиканская партия Армении, которую возглавляет Саргсян. Ее предвыборный список возглавляет министр обороны Виген Саркисян.