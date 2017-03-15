Путин выразил уверенность, что парламентские выборы в Армении пройдут успешно
15 марта 2017 - 15:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин, открывая переговоры с президентом Армении Сержем Саргсяном, выразил надежду, что первые после конституционной реформы парламентские выборы в Армении пройдут успешно.
Российский лидер отметил, что нынешняя встреча с главой Армении проходит на фоне подготовки к выборам в Национальное собрание республики.
«Все это связано еще с конституционной реформой. Процесс, видимо, непростой, но уверен, что Армения под вашим руководством пройдет этот этап своего развития», - сказал президент РФ, передает ТАСС.
«Мы искренне желаем вам успеха», - добавил Путин.
Российский лидер также напомнил, что 3 апреля будет отмечаться 25-летие установление дипотношений между двумя странами.
«За эти годы отношения между Россией и Арменией приобрели в полном смысле этого слова союзнический характер», - подчеркнул Путин, добавив, что Москва и Ереван сотрудничают практически по всем направлениям, в том числе в рамках международных организаций.
Президент РФ заключил, что отношения двух стран «всегда строились на основе очень глубоких корней, уходящих в века, в прошлое».
«Так оно продолжается и на настоящем этапе развития», - сказал глава российского государства.
В свою очередь, президент Армении заявил, что в ходе переговоров стороны должны наметить главные направления сотрудничества на ближайшую перспективу.
«Эти годы (25 лет с момента установления дипотношений – ред.) стали периодом тесного сотрудничества и мы дошли до искренних союзнических отношений. Характер таких отношений диктует повестку дня. Уверен, что сегодняшний наш визит будет содержателен и пройдет в атмосфере полного взаимного доверия»,- сказал Саргсян.
Утром 15 марта Серж Саргсян посетил резиденцию Московской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской церкви и памятник Неизвестному солдату.
14 марта начался официальный визит президента Армении Сержа Саргсяна в Россию. Глава Армении встретился со студентами МГИМО, представителями армянской диаспоры.
Визит Сержа Саргсяна в РФ проходит менее чем за три недели до назначенных на 2 апреля очередных выборов в Национальное собрание Армении. Они будут первыми после конституционной реформы 2015 года, в соответствии с которой республика переходит к парламентской форме правления. На места в парламенте республики претендуют пять партий и четыре предвыборных блока, в том числе правящая правоконсервативная Республиканская партия Армении, которую возглавляет Саргсян. Ее предвыборный список возглавляет министр обороны Виген Саркисян.
Самое значимое
Предвыборная программа партий «Свободные демократы» и «Свобода» состоит из 10 основных пунктов, в которых ключевое место занимает борьба с теневой экономикой и незаконным оборотом
В основе программы лежат 2 принципа: в нее включены все важнейшие вопросы, интересующие граждан Армении, результаты изменений запланированы не на далекое будущее, а на насточщее время
Блок обещает, что через 5 лет на передовой боевое дежурство будут осуществлять только военнослужащие-контрактники, получающие специальную зарплату
Создать такую систему медицинского страхования, чтобы не один из наших соотечественников не остался без возможности получения лечения. Никто не должен страдать или умереть, потому что не имеет денег на лекарства или врача
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Россия вернет Армении похищенную картину Врубеля Полотно хранилось в Музее российского искусства в Ереване. В министерстве культуры Армении стоимость картины оценивают в несколько сотен тысяч долларов
Samsung выпустила линейку QLED телевизоров и представит модель в виде картины The Frame В серию вошли модели Q7, Q8, Q9 с диагоналями 55, 65 и 75 дюймов. В них используется технология квантовых точек, улучшающая угол обзора, цветовой охват, яркость и контраст
В США опубликовали ранее неизвестный рассказ Фрэнсиса Скотта Фицджеральда Американский еженедельный журнал The New Yorker опубликовал прежде неизданный рассказ писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.
Путин: Россия продолжает содействовать урегулированию карабахского конфликта Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Армении Сержем Саргсяном 15 марта в Москве.