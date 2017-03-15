Армения пригласила Азербайджан на парламентские выборы в качестве наблюдателя
15 марта 2017 - 16:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения пригласила Азербайджан провести наблюдательскую миссию на парламентских выборах 2 апреля.
Соответсвующее письмо премьер-министра Армении Карена Карапетяна было отправлено всем странам-членам СНГ, в том числе и Азербайджану. Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы исполкома СНГ Виктор Гуминский.
Азербайджан не отреагировал на приглашение, пишет Rusarminfo.
По словам Гуминского, пока откликнулись 76 наблюдателей из России, Туркменистана, Казахстана, Украины и Белоруссии.
Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков: блок «Елк» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян»,блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении.
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