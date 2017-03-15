Армения и Франция расширят сотрудничество в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций
15 марта 2017 - 16:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения и Франция договорились расширить сотрудничество в сферепредупреждения чрезвычайных ситуаций. Об этом стало известно по итогам встречи министра по чрезвычайным ситуациям Армении Давида Тонояна с послом Франции в РА Жанои-Франсуа Шарпантье и атташе по сотрудничеству в сфере внутренней безопасности посольства Франции в Грузии Бруно Балдука, сообщает пресс-служба МЧС РА.
В ходе встречи обсуждались вопросы армяно-французского сотрудничества и возможные совместные программы в сфере управления рисками чрезвычайных ситуаций, катастроф.
В частности, собеседники затронули возможности обмена опытом в вопросе создания добровольных пожарно-спасательных отрядов.
Была достигнута договоренность касательно переподготовки специалистов в сфере организации пожаротушения и проведения аварийно- спасательных работ во время землетрясений.
Тоноян отметил важность сотрудничества с областями в сфере управления рисками ЧС.
Также достигнута договоренность касательно осуществления совместных работ в направлении расширения армяно-французского сотрудничества в сфере ЧС.
Ранее вопросы, связанные с повышением уровня готовности гражданских и общинных структур приграничных зон к чрезвычайным ситуациям, были обсуждены в ходе визита Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика в министерство чрезвычайных ситуаций Армении.
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