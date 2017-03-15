Иран стал страной - гарантом перемирия в Сирии
15 марта 2017 - 16:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Иран официально стал страной - гарантом соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии наряду с РФ и Турцией. Об этом сообщил глава российской делегации, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на пресс-конференции в Астане.
«Очень важным результатом сегодняшних консультаций стало решение делегации Ирана официально подписать документ о присоединении к соглашению в форме страны-гаранта», - сказал он, пишет ТАСС.
Лаврентьев также сообщил, что конституционная комиссия обеспечит участие народа Сирии в законотворчестве.
«Среди новых документов, которые находятся на столе переговоров, хотел бы выделить проект положения и о конституционной комиссии. Ее создание позволит обеспечить участие в разработке конституции Сирии широких слоев населения страны», - сказал он.
Спецпредставитель президента отметил, что РФ, Иран и Турция совмещают карты размежевания оппозиции и боевиков в Сирии. По его словам, вопрос размежевания является исключительно важным.
«Работа по нему продолжается уже в течение длительного времени. В настоящее время мы получили достаточно подробную информацию и от турецкой стороны, и от иранской стороны, идет накладывание карт тех мест, которые обозначены в качестве зон, подконтрольных именно ИГ и «Джебхат ан-Нусре», - сказал дипломат.
11 марта представители сирийской вооруженной оппозиции выдвинули ряд условий для проведения переговоров. В заявлении делегации революционных сил Сирии (Military Delegation of Syrian Revolution's Forces) в числе требований были названы перенос даты проведения астанинских переговоров, завершение обсуждения документа о механизме прекращения огня.
В тот же день Совет Безопасности ООН призвал стороны сирийского конфликта продолжить переговоры в конструктивном ключе без каких-либо предварительных условий.
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