// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Армения может пропустить Кубок мира по стрельбе из-за запрета на ввоз пуль

Армения может пропустить Кубок мира по стрельбе из-за запрета на ввоз пуль
15 марта 2017 - 17:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения может пропустить Кубок мира по стрельбе из пневматического и мелкокалиберного оружия из-за невозможности ввоза в страну соответствующих пуль. Об этом заявил в ходе пресс-конференции главный тренер сборной Армении Сейран Никогосян.

«У нас серьезная проблема – отсутствие соответствующих пуль калибром 5,6 мм. Такие высококачественные пули производятся в Англии и в Германии, и их ввоз в Армению запрещен из-за эмбарго в связи с военной ситуацией (в регионе – ред.)» ,- заявил Никогосян, передает «Новости-Армения».

По его словам, пули, которые продаются в Армении, по качеству не соответствуют требованиям, поэтому их нельзя будет использовать.

Сборная Армении по стрельбе приняла участие завершившемся на днях чемпионате Европы по стрельбе, на котором армянская спортсменка Лилит Мкртчян заняла второе место.

Ссылки по теме:
Newsarmenia.am: Армения может пропустить Кубок мира по стрельбе из-за запрета на ввоз в страну пуль
Մեր հրաձիգները փամփուշտների պակաս ունեն. A1plus.am
 Самое значимое
Фигурист Славик Айрапетян заявоевал бронзу на международном турнире в ЛюксембургеФигурист Славик Айрапетян заявоевал бронзу на международном турнире в Люксембурге
Армянский спортсмен набрал 54.63 очка в короткой программе и 47.11 очка в произвольной программе, показав оба раза третий результат
Лилит Мкртчян стала вице-чемпионкой Европы по стрельбе из пневматического оружияЛилит Мкртчян стала вице-чемпионкой Европы по стрельбе из пневматического оружия
В словенском Мариборе проходит чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия.
Впервые на чемпионате мира у Армении есть лыжник в числе 30 лучшихВпервые на чемпионате мира у Армении есть лыжник в числе 30 лучших
Впервые на чемпионате мира у Армении есть спортсмен в числе 30 лучших. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саргсян, обобщая итоги выступления армянских спортсменов.
Армянские борцы греко-римского стиля завоевали одно серебро и две бронзы в КиевеАрмянские борцы греко-римского стиля завоевали одно серебро и две бронзы в Киеве
4 марта на ковер вышли 4 армянских борца греко-римского стиля, из которых еще трое поднялись на пьедестал почета
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
«Манчестер Юнайтед» призвал отпраздновать день рождения Мхитаряна победой над «Сток Сити»
Гол Мхитаряна могут признать лучшим в январе месяце
Серена Уильямс победила сестру в финале Australian Open
Моуринью: Раньери заслуженно называется лучшим тренером мира
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
Россия вернет Армении похищенную картину Врубеля Полотно хранилось в Музее российского искусства в Ереване. В министерстве культуры Армении стоимость картины оценивают в несколько сотен тысяч долларов
Samsung выпустила линейку QLED телевизоров и представит модель в виде картины The Frame В серию вошли модели Q7, Q8, Q9 с диагоналями 55, 65 и 75 дюймов. В них используется технология квантовых точек, улучшающая угол обзора, цветовой охват, яркость и контраст
Россия и Армения обсуждают возможность перехода на расчеты в нацвалютах Об этом российский президент заявил по итогам переговоров со своим армянским коллегой Сержем Саргсяном.
В США опубликовали ранее неизвестный рассказ Фрэнсиса Скотта Фицджеральда Американский еженедельный журнал The New Yorker опубликовал прежде неизданный рассказ писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.