Армения может пропустить Кубок мира по стрельбе из-за запрета на ввоз пуль

PanARMENIAN.Net - Армения может пропустить Кубок мира по стрельбе из пневматического и мелкокалиберного оружия из-за невозможности ввоза в страну соответствующих пуль. Об этом заявил в ходе пресс-конференции главный тренер сборной Армении Сейран Никогосян.

«У нас серьезная проблема – отсутствие соответствующих пуль калибром 5,6 мм. Такие высококачественные пули производятся в Англии и в Германии, и их ввоз в Армению запрещен из-за эмбарго в связи с военной ситуацией (в регионе – ред.)» ,- заявил Никогосян, передает «Новости-Армения».

По его словам, пули, которые продаются в Армении, по качеству не соответствуют требованиям, поэтому их нельзя будет использовать.

Сборная Армении по стрельбе приняла участие завершившемся на днях чемпионате Европы по стрельбе, на котором армянская спортсменка Лилит Мкртчян заняла второе место.