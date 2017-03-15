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Путин: Россия продолжает содействовать урегулированию карабахского конфликта

Путин: Россия продолжает содействовать урегулированию карабахского конфликта
15 марта 2017 - 17:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Россия продолжает оказывать содействие в поиске путей урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Армении Сержем Саргсяном 15 марта в Москве.

«Отдельное внимание уделили тематике нагорно-карабахского урегулирования. Россия продолжает оказывать всяческое содействие поиску взаимоприемлемых развязок конфликта как рамках минской группы ОБСЕ, так и в ходе прямых контактов с Ереваном и Баку», - сказал Путин.

Глава Армении заявил, что угроза силой или ее применение наносят ущерб мирному урегулированию карабахского конфликта.

«Мы едины во мнении, что угроза силой или ее применение абсолютно недопустимы и наносят урон мирному процессу», — сказал Саргсян, передает Интерфакс.

Путин также отметил, что Москва и Ереван продолжают конструктивное взаимодействие в рамках ОДКБ.

Путин поблагодарил Армению за оказание гуманитарной помощи населению Сирии, отметив, что гуманитарный груз был доставлен в эту арабскую республику самолетами ВКС России.

Глава российского государства напомнил, что в конце 2016 года в Ереване прошел пятый российско-армянский межрегиональный форум. По его словам, российская сторона рассчитывает на дальнейшее расширение сотрудничества между регионами двух государств.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, открывая переговоры с президентом Армении Сержем Саргсяном, выразил надежду, что первые после конституционной реформы парламентские выборы в Армении пройдут успешно.

Утром 15 марта Серж Саргсян посетил резиденцию Московской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской церкви и памятник Неизвестному солдату.

14 марта начался официальный визит президента Армении Сержа Саргсяна в Россию. Глава Армении встретился со студентами МГИМО, представителями армянской диаспоры.

Визит Сержа Саргсяна в РФ проходит менее чем за три недели до назначенных на 2 апреля очередных выборов в Национальное собрание Армении. Они будут первыми после конституционной реформы 2015 года, в соответствии с которой республика переходит к парламентской форме правления. На места в парламенте республики претендуют пять партий и четыре предвыборных блока, в том числе правящая правоконсервативная Республиканская партия Армении, которую возглавляет Саргсян. Ее предвыборный список возглавляет министр обороны Виген Саркисян.

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