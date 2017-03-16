Лавров: Сближение России и Турции не может навредить Армении

PanARMENIAN.Net - Россия может только приветствовать открытие армяно-турецкой границы, это пойдет на пользу региону в целом. Об этом глава МИД России Сергей Лавров в интервью Regional Post - Caucasus, опубликованном на сайте российского МИД.

«Разумеется, мы (Россия – ред.) бы только приветствовали, чтобы армяно-турецкий участок внешней границы ЕАЭС был открыт для свободного перемещения людей, товаров и услуг. Это, без сомнения, пойдет на пользу региону в целом», - сказал Лавров.

Он отметил, что Россия играла важную роль в размораживании отношений между Арменией и Турцией в активной фазе этого процесса – в 2007-2009 годы.

«Результатом общих усилий, разумеется, прежде всего Еревана и Анкары, стало подписание в Цюрихе 10 октября 2009 года – в присутствии министров иностранных дел России, США, Франции, Словении и Верховного представителя ЕС по общей внешней политике и политике безопасности – протоколов «Об установлении дипломатических отношений» и «О развитии отношений» между двумя странами.

К сожалению, позднее процесс нормализации застопорился и к настоящему времени остановился. Однако принципиально важно, что стороны продемонстрировали способность договариваться и принимать серьезные, ответственные решения», - сказал Лавров.

Он выразил уверенность, что Армения и Турция способны урегулировать имеющиеся проблемы.

«При этом очень многое зависит от них самих. Ведь качество политиков определяется не только глубиной реалистического анализа объективных трудностей, но и способностью быть оптимистом, чтобы реализовать надежды и чаяния своих граждан. Когда Ереван и Анкара сядут за стол переговоров, Россия будет готова оказать им самое активное содействие», - заявил глава МИД РФ.

Отвечая на вопрос, должна ли Армения смотреть на сближение России и Турции с некой долей опаски, Лавров заявил, что у России нет скрытой повестки дня.

« Мы не строим политические или экономические альянсы, направленные против третьих стран и ущемляющие чьи-либо интересы. В целом, открыты к конструктивному взаимоуважительному сотрудничеству со всеми, кто проявляет встречную готовность», - сказал он.

«Убеждены, что вывод российско-турецких связей из многомесячного кризиса повысит доверие и взаимопонимание в регионе. Рассчитываем, что поэтапное восстановление двусторонней кооперации с Анкарой пойдет на пользу миру, безопасности и стабильности в Закавказье», - подчеркнул глава МИД России.

Ранее глава МИД Армении Эдвард Налбандян заявил, что Армения всегда открыта для урегулирования отношений с Турцией без предусловий.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между двумя странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания Геноцида армян 1915 года в Османской империи.