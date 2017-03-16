Армянские беженцы из Азербайджана обратились за помощью к Путину
16 марта 2017 - 13:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Объединение армян из Азербайджанской ССР и Съезд беженцев из Азербайджанской ССР обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в дело задержанного в Баку гражданина РФ Марата Уелданова-Галустяна. Об этом сообщила координатор съезда беженцев из Азербайджанской ССР Мариам Авакян.
Письмо на имя Путина, которое было направлено в администрацию президента, официально зарегистрировано и, в соответствии с законом, направлено в МИД РФ, передает Rusarminfo.
Описывая историю задержания в Баку гражданина России Марата Галустяна-Уелданого из-за его армянского происхождения, несмотря на то, что он и ранее бывал в Азербайджане, авторы письма пишут: «Никто и ничто не может его спасти. В сегодняшнем мире он обречен: он беженец – орудие решения мировых проблем».
«Уважаемый Владимир Владимирович, Вы - главное лицо, ответственное за этот процесс. Процесс возвращения к миру, гуманизму и человечности, который мы все утеряли. И пусть не только смерть и увечья детей Донбасса, Осетии и Карабаха, но и незамысловатая история Марата Галустяна станут всем нам постоянным напоминанием о неотложности Ваших (и наших с Вами) инициатив», – говорится в обращении.
Гражданин России армянского происхождения Марат Уэлданов-Галустян был задержан 9 июня 2016 года государственной службой Азербайджана по ст. 234.4.3 УК Азербайджана — «за производство, хранение, оборот и транспортировку наркотиков». Через несколько дней (после задержания) в посольство обратилась гражданка Мирзоян, которая сделала заявление, что задержанный является ее братом, его настоящая фамилия — Галустян, и задержан он не за незаконный оборот наркотиков, а по подозрению в шпионаже.
Марат долгое время работал в Баку, периодически приезжая в Москву. Он взял фамилию жены — Уелданов, и под этой фамилией ездил в столицу Азербайджана. Об аресте Марата сестра узнала от его партнера — Елены Макаренко, которую также задержали в СИЗО на 15 суток — только за то, что она состоит с ним в деловых отношениях. 17 августа 2016 года официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, заявив, что министерство иностранных дел России не видит национального подтекста в аресте гражданина России Марата Уелданова-Галстяна в Баку.
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