Стаж легальной работы в ЕАЭС может засчитываться гражданам Армении уже с 2017 года

PanARMENIAN.Net - В государствах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заканчивается обсуждение проекта договора о пенсионном обеспечении трудящихся стран интеграционного объединения.

После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине.Благодаря данному договору, по словам члена коллегии по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимура Сулейменова, заработает последний элемент регулирования общего рынка труда ЕАЭС, пишет «Российская газета».

«Назначение и выплаты по возрасту будут осуществляться в строго определенном порядке. За стаж, приобретенный после вступления в силу договора, пенсия назначается и выплачивается государством, на территории которого работал в тот период времени гражданин», - отметил Тимур Сулейменов.

По словам начальника управления по работе с общественностью Социального фонда Киргизии Женишбека Мукамбетова, договор предполагает введение принципа пропорциональности, что означает, что трудовые мигранты, являющиеся гражданами одной из стран ЕАЭС и работающие на легальной основе в других странах Союза будут делать отчисления в пенсионные фонды своей страны.

«По возвращении на родину и достижении соответствующего возраста накопления будут экспортироваться, к примеру, из России и добавляться к «местной» пенсии»,- отметил он.

Сейчас, в соответствии с соглашением от 1992 года о гарантиях прав граждан стран СНГ, используется принцип территориальности. Это значит, что человеку, переехавшему, из Армении в Россию на постоянное место жительства, назначается пенсия только при наличии у него внутреннего паспорта гражданина РФ.

«Согласно проекту договора, пенсионные отчисления трудовые мигранты будут делать по законам той страны ЕАЭС, в которой они легально работают. Важно отметить: именно легально работают. И рассчитываться пенсия будет также по этим законам»,- пояснил Женишбек Мукамбетов.

Столь долгое рассмотрение важного документа - фактически оно началось в 2015 году - объясняется тем, что пенсионные системы каждой из пяти стран ЕАЭС (России, Киргизии, Казахстана, Армении, Беларуси) существенно отличаются друг от друга.

1 декабря 2016 года глава Центрального банка Армении Артур Джавадян представил изменения в законодательстве о пенсиях, согласно которым армянские граждане, возвратившиеся на родину, смогут перевести пенсионные сбережения из-за рубежа на свои пенсионные счета в Армению.