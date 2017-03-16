Стрельба в школе на юго-востоке Франции: Есть раненые
16 марта 2017 - 17:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Стрельба произошла в лицее города Грас на юго-востоке Франции. Два человека, в том числе директор школы, получили ранения, сообщает местная полиция. По данным СМИ, стрельба велась в старшей школе имени Алексиса де Токвиль (Alexis de Tocqueville high school).
Стрелявший задержан. Им оказался 17-летний школьник. При задержании у него были обнаружены ружье, два пистолета и две ручных гранаты. Сообщается также, что один подозреваемый скрылся, пишет «Интерфакс» со ссылкой на французский телеканал BFMTV.
Правоохранительные органы попросили жителей близлежащих районов не выходить из домов. На место происшествия прибыли спецподраздения французской полиции RAID. По инициативе правительства было создано мобильное приложение, предупреждающее о террористической атаке.
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