Издание Futurist - о школе UWC в Дилижане: «Хогвартс для маглов» и «школа будущего»

PanARMENIAN.Net - Российское издание Futurist в познавательной статье о международной школе UWC Dilijan назвало ее «Хогвартсом для маглов» и «школой будущего».

«О Дилижане с населением меньше 20 тысяч человек мир узнал три года назад, когда в нем открылась международная школа UWC Dilijan. Это одна из 17 школ системы United World Colleges (UWC), разбросанных по всему миру. Сейчас в ней учатся 198 студентов из 72 стран мира.

Обучение в школе длится два года, стоит – $70 тысяч за все время. Однако многие студенты получают гранты и в итоге сумма для каждого ученика высчитывается индивидуально»,- рассказывается в статье.

«Отбор кандидатов производят национальные комитеты UWC в более чем 150 странах. Кандидатам, в России это учащиеся 10-11 классов, для начала, необходимо оформить онлайн заявки и предоставить рекомендации. На втором этапе кандидаты общаются через skype с отборочным комитетом, а последний шаг – индивидуальное собеседование на русском и английском языках в Москве. «Распределяющая шляпа», в лице комитета, как правило старается учитывать желание кандидата учиться в какой-то конкретной школе, но по факту никто не знает, где в итоге окажется. Многие из тех, кто попадает в дилижанскую школу, зачастую впервые узнают о существовании Армении»,- говорится в статье.

«В итоге несколько часов, проведенных в UWC Dilijan, заставили меня соскучиться по тем школьным временам, которых у меня никогда не было во всех четырех школах. Здесь нет ощущения, что учиться надо, здесь ты просто этого хочешь»,- отмечает автор статьи.

Идеологи проекта – бизнесмен и филантроп Рубен Варданян и его жена Вероника Зонабенд. Им удалось привлечь к созданию школы более 200 доноров-благотворителей, оплативших строительство школы, которое обошлось в $150 млн долларов. Строительством занимался холдинг RD Group Гагика Адибекяна, одного из основных доноров и партнеров-основателей.