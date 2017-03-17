Более 40 человек стали жертвами авианалета США на мечеть под Алеппо
17 марта 2017 - 11:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Как минимум 42 человека погибли и еще несколько десятков получили ранения в результате авианалета на мечеть, расположенную в поселении к западу от Алеппо. Большинство убитых были гражданскими лицами. Об этом сообщил 16 марта базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR).
Территорию, подвергшуюся бомбардировкам, контролируют сирийские повстанцы.
Спустя несколько часов США признали, что удар по мечети был нанесен их авиацией, но подчеркнули, что он не был предумышленным, пишет Deutsche Welle.
С конца 2016 года в Сирии действует режим прекращения огня. Он не распространяется только на территории, подконтрольные террористической группировке «Исламское государство» и другим джихадистским организациям.
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