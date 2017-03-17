В ООН опасаются большого потока беженцев из западного Мосула

PanARMENIAN.Net - ООН может не справиться с большим потоком людей, которые бегут из западной части города Мосул, где власти Ирака проводят операцию по борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщила координатор гуманитарных программ ООН по Ираку Лиз Гранде.

«Количество людей, которые бегут из города, выше, чем было в восточной части. Все еще не ясно с гуманитарной точки зрения, есть ли у нас ресурсы, чтобы отреагировать на то, что все больше выглядит как массовый исход», — сказала Гранде журналистам по видеосвязи из Ирака.

По ее словам, к началу операции в середине февраля в западном Мосуле было около 800 тысяч человек. С тех пор, по оценкам ООН, до 120 тысяч мирных жителей бежали из города.

«Мы считаем, что до 650-680 тысяч мирных жителей все еще в городе. Возможно, 400 тысяч человек — внутри Старого города. Это густонаселенная часть города. Мы опасаемся, что люди блокированы и находятся в чрезвычайно тяжелом положении», — заявила Гранде журналистам, передает РИА Новости.

По ее словам, если город ежедневно будут покидать около 50 тысяч жителей, возможностей гуманитарных агентств не хватит для их приема. В этой связи она сообщила, что ООН и партнеры начали готовить большие складские помещения для приема семей беженцев.

Иракские военные продолжают наступление в западной части Мосула. Операция по освобождению города от ИГ продолжается с октября 2016 года при поддержке международной коалиции во главе с США. Ранее была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака объявил о начале операции по освобождению западной части.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), почти 100 тысяч иракцев были вынуждены покинуть свои дома в западном Мосуле из-за боевых действий в рамках операции по освобождению города. Кроме того, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что не менее 12 человек, включая женщин и детей, проходят лечение после применения в Мосуле химического оружия.