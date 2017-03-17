Политические силы Армении о смерти «Хлеб приносящего» Артура Саркисяна

PanARMENIAN.Net - Весть о кончине «Хлеб приносящего» вооруженной группе «Сасна црер» (Неистовые из Сасуна) Артура Саркисяна всколыхнуло армянское общество. Вечером 16 марта (в день гибели Артура Саркисяна – ред.) сторонники Саркисяна прошли шествием по улицам Еревана.Представители ряда армянских политических сил также сделали заявления: блок «ЕЛК» и «Царукян» приостановили агитационную кампанию.

Днем 16 марта около 16:00 (по ереванскому времени) стало известно, что доставивший хлеб вооруженной группе «Сасна црер» (Неистовые из Сасуна) Артур Саркисян скончался в больнице. Как сообщил заведующий реанимационным отделением медцентра «Армения» Сурен Макарян, причиной смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность. «После операции Артура Саркисяна перевели в наше отделение, он был подключен к аппарату искусственного дыхания. Дыхание так и не восстановилось, остановилось сердце», – сказал он..

Альянс «Оганян – Раффи – Осканян» распространил заявление, что отдавая дань уважения светлой памяти «Доставившего хлеб» Артура Саркисяна, 17 марта не будет проводить предвыборной агитации.

«В своих мыслях мы вместе Артуром. Мы также считаем, что самопожертвование «Доставившего хлеб» Артура Саркисяна не должно остаться без последствий и должно сплотить и побудить нас к совместной борьбе, а не ввергнуть в отчаяние.

Мы обязуемся предпринять четкие шаги для объединения нашего народа и его здоровых сил с целью осуществления смены власти в стране», - говорится в заявлении альянса «Оганян – Раффи – Осканян».

В свою очередь, премьер-министр Армении Карен Карапетян заявил, что чувствует боль в связи с кончиной Артура Саркисяна.

«Я чувствую большую боль, очень большую», - заявил в беседе с журналистами Карапетян после встречи с избирателями в административном районе Арабкир.

На вопрос, нет ли упущений в системе правосудия, премьер ответил: «Везде есть многочисленные упущения. Именно поэтому и хотим исправить».

Пресс-секретарь Республиканской партии Армении, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов призвал политические силы не спекулировать вокруг темы кончины Артура Саркисяна.

«Некоторые политические силы пытаются спекулировать вокруг кончины Артура Саркисяна и на предвыборном этапе получить дивиденды», — сказал Шармазанов, передает Sputnik-Армения.

Что касается причин смерти, то Шармазанов не стал давать оценки, добавив, что это дело специалистов. При этом он отметил, что во время нахождения в месте заключения Саркисян несколько раз отказывался от помощи, несмотря на ухудшение состояния здоровья. Вице-спикер выразил соболезнование родным Саркисяна.

Экс-премьер Армении Овик Абраамян также выразил соболезнования семье и родным Артура Саркисяна.

«С болью узнал о смерти Артура Саркисяна, которого в народе нарекли «Доставщиком хлеба». Данное нашим народом Артуру Саркисяну имя говорит об очень многом. Артур успел стать уникальным символом – символом доброты и гуманизма. Выражаю соболезнования членам семьи Артура Саркисяна, его родным и друзьям. Да упокоит Господь его душу», – написал Овик Абраамян на своей странице в соцсети Facebook.

Руководитель парламентской фракции Республиканской партии Армении (РПА) Ваграм Багдасарян, в свою очередь, выразил сожаление в связи с тем, что на фоне такого горя (смерти Саркисяна) наблюдаются какие-то политические спекуляции.

Как указал Багдасарян, правоохранительные органы занимаются этим делом, будет проведено расследование, после чего компетентные органы выступят с соответствующими заявлениями.

«Если были упущения, виновные обязательно будут наказаны. Мне кажется, не стоит решать личные проблемы, спекулируя на данной теме», – подчеркнул руководитель фракции РПА.

«Имел место медицинский процесс, нужно верить в объективное следствие», – сказал он, призвав подождать результатов расследования.

При этом Багдасарян указал: врачи дали клятву Гиппократа, а следствие даст ответы на все вопросы. «Если окажется, что смерть наступила по вине медиков, однозначно они будут наказаны. Однако нужно подождать и не руководствоваться предположениями. Если действительно имел место подобный прецедент и есть виновные, они должны быть наказаны», – подчеркнул он.

«Давайте подождем результатов следствия, если они окажутся неудовлетворительными, я первый выступлю с критикой», – сказал он, передает Panorama.am.

По словам правозащитника Артака Зейналяна, Армения нарушила основные права человека по уголовному делу в отношении Артура Саркисяна, передает радио «Азатутюн».

«В частности, нарушено его право на жизнь, поскольку его лишили свободы, а его заключение под стражу было несовместимо с его состоянием здоровья. Посему это обстоятельство приводит к нарушению права на жизнь. Кроме того, нарушено его право на свободу и личную неприкосновенность, а также право не подвергаться бесчеловечному и унижающему достоинство отношению», - заявил Зейналян.

Правозащитник также выразил мнение, что уголовное дело Артура Саркисяна станет очередным делом, зарегистрированным в Европейском суде по правам человека в качестве подлежащего рассмотрению.

Артур Саркисян до освобождения содержался в УИУ «Больница для осужденных», где 25 дней вел голодовку. 6 марта Артур Саркисян под поручительство депутатов был освобожден и переведен в медцентр «Армения». В июле 2016 года, во время захвата «Неистовыми из Сасуна» (Сасна црер) полка ППС в Ереване, Артур Саркисян прорвал полицейский кордон и доставил еду членам группы. После того, как его шаг получил известность, Саркисян получил любовь сторонников группы и прозвище «Хлеб приносящий». Артур был арестован вместе с членами группы и освобожден 31 декабря по состоянию здоровья, однако позже его вновь арестовали, обвинив в нарушении правил изменения меры пресечения.