Крис Смоллинг: Мне очень повезло, что я не играю против Мхитаряна, это было бы тяжело
17 марта 2017 - 12:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Защитник «Манчестер Юнайтет» Крис Смоллинг высоко оценил способности своего партнера по клубу и полузащитника сборой Армении Генриха Мхитаряна, который перешел в английский клуб летом 2016 года из дортмундской «Боруссии».
«Мы рады, что Генрих вернулся в строй. Это здорово. Он пропустил несколько матчей, но сумел выйти на прежний уровень. Сейчас он готов, как никогда»,- отметил Смоллинг.
По его словам, в составе МЮ достаточно великолепных игроков, и это прекрасно, пишет «Советский спорт».
«Например, Мхитарян, который постоянно угрожает воротам соперника. С ним очень тяжело справиться. Он непредсказуем, и каждый защитник в мире знает, как тяжело играть против этого футболиста. Одно дело – иметь его в составе, а вот другое – противостоять ему. Мне очень повезло, что я не играю против этого парня. Он всегда думает на шаг вперед, и обладает отличной техникой. Это большой плюс для нашей команды», – отметил Смоллинг.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после победы над «Ростовом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы отметил, что игра была очень тяжелой. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата забил победный гол в ответном поединке против «Ростова» на «Олд Траффорд» 16 марта. Победа обеспечила «Манчестер Юнайтед» проход в четвертьфинал Лиги Европы. Мата вогнал мяч в сетку с ближней дистанции за 20 минут до конца игры, замкнув подыгранную Златаном Ибрагимовичем передачу Генриха Мхитаряна, и «редс» одержали победу над «желто-синими» с суммарным счетом 2-1.На 27-й минуте «редс» могли заработать пенальти, когда вратарь «Ростова», как показалось со стороны, в борьбе за мяч сильным толчком в спину уронил на газон Мхитаряна, забившего ценный гостевой гол в первой игре.
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