// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Рейтинг неодобрения Трампа среди населения США достиг рекордных 58%

Рейтинг неодобрения Трампа среди населения США достиг рекордных 58%
20 марта 2017 - 16:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди американских избирателей опустился до рекордно низкого уровня с момента его вступления в должность, согласно последним данным Института Гэллапа. 19 марта поддержка Трампа среди взрослого населения США опустилась до 37%, в то время как неодобрительно о его работе отозвались 58% опрошенных.

Еще неделю назад рейтинг американского президента составлял 45%, пишет BBC.

В опросе Института Гэллапа приняли участие 1500 совершеннолетних американцев. Предел статистической погрешности проводимых институтом опросов не превышает 3%.

Опрос Гэллапа, который проводился сразу после инаугурации Дональда Трампа, показал, что его одобряли и не одобряли равное число респондентов - 45%. Максимального значения показатель одобрения деятельности Трампа на президентском посту достигал 25 и 26 января - 46%.

Эксперты Института Гэллапа считают, что на падение рейтинга главы Белого дома повлияли его высказывания о глобальном потеплении, а также похвалы в адрес Владимира Путина и утверждения о том, что Барак Обама санкционировал прослушку его штаб-квартиры в нью-йоркском небоскребе «Трамп-Тауэр».

19 марта председатель комитета конгресса США по делам разведки республиканец Девин Нуньес заявил, что не видел никаких доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и российскими властями. Однако, по мнению Нуньеса, Москва все же пыталась повлиять на исход прошлогодних президентских выборов. Нуньес сообщил также, что он не видел никаких подтверждений словам Трампа о якобы имевшей место прослушке.

Ссылки по теме:
BBC: Рейтинг одобрения Трампа среди жителей США упал рекордно низко
 Самое значимое
Посол Израиля вызван в МИД РФ из-за авиаударов в районе ПальмирыПосол Израиля вызван в МИД РФ из-за авиаударов в районе Пальмиры
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Протурецкие хакеры разместили свастику и видео с Эрдоганом в Twitter-аккаунтах ряда организацийПротурецкие хакеры разместили свастику и видео с Эрдоганом в Twitter-аккаунтах ряда организаций
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Amnesty: В правительственной тюрьме в Сирии казнили более 13 тысяч человекAmnesty: В правительственной тюрьме в Сирии казнили более 13 тысяч человек
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
СМИ: Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине в размере $221 млнСМИ: Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине в размере $221 млн
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Partner news
 Статьи
Почему Турция снова ругается с Европой

Новый виток ухудшения турецко-европейских отношений

 Самое читаемое в разделе
Эрдоган назвал Нидерланды пережитком нацизма и пригрозил ответными мерами
Чавушоглу: Турция работает над созданием трехстороннего формата с Россией и Азербайджаном
В результате двух взрывов в Дамаске 30 человек погибли, 120 получили ранения
Более трех тысяч человек в Петербурге протестуют против передачи Исаакиевского собра РПЦ
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
SpaceX назвала 4 региона на Марсе для посадки корабля Red Dragon На специальной презентации, состоявшейся 18 марта, Пол Вустер из SpaceX назвал потенциальные пригодные для посадки корабля места на Марсе: Deuteronilus Mensae, Phlegra Montes, Utopia Planitia и Arcadia Planitia
ГУГА РА про заявления о радиоактивном материале в самолете: Из Армении нет прямых авиарейсов в Белоруссию «Прямых авиарейсов в Минск или какой-либо другой белорусский город из Армении не осуществляется», - сказала пресс-секретарь ГУГА
ЕС ввел санкции против четырех сирийцев из-за использования химоружия против мирных граждан Евросоюз ввел санкции против четырех восокопоставленных военных чиновников Сирии из-за их предполагаемой роли в использовании химического оружия против гражданского населения.
Zara и H&M возможно будут закупать армянский текстиль Об этом стало известно в ходе визита президента Армении Сержа Саргсяна в компанию «Алекс Текстиль».