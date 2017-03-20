Рейтинг неодобрения Трампа среди населения США достиг рекордных 58%
20 марта 2017 - 16:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди американских избирателей опустился до рекордно низкого уровня с момента его вступления в должность, согласно последним данным Института Гэллапа. 19 марта поддержка Трампа среди взрослого населения США опустилась до 37%, в то время как неодобрительно о его работе отозвались 58% опрошенных.
Еще неделю назад рейтинг американского президента составлял 45%, пишет BBC.
В опросе Института Гэллапа приняли участие 1500 совершеннолетних американцев. Предел статистической погрешности проводимых институтом опросов не превышает 3%.
Опрос Гэллапа, который проводился сразу после инаугурации Дональда Трампа, показал, что его одобряли и не одобряли равное число респондентов - 45%. Максимального значения показатель одобрения деятельности Трампа на президентском посту достигал 25 и 26 января - 46%.
Эксперты Института Гэллапа считают, что на падение рейтинга главы Белого дома повлияли его высказывания о глобальном потеплении, а также похвалы в адрес Владимира Путина и утверждения о том, что Барак Обама санкционировал прослушку его штаб-квартиры в нью-йоркском небоскребе «Трамп-Тауэр».
19 марта председатель комитета конгресса США по делам разведки республиканец Девин Нуньес заявил, что не видел никаких доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и российскими властями. Однако, по мнению Нуньеса, Москва все же пыталась повлиять на исход прошлогодних президентских выборов. Нуньес сообщил также, что он не видел никаких подтверждений словам Трампа о якобы имевшей место прослушке.
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