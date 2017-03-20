На борту летевшего из Армении в ЕС самолета обнаружены радиоактивные вещества

PanARMENIAN.Net - Радиоактивные вещества были выявлены на борту самолета, летевшего из Армении в Болгарию через Белоруссию. Об этом заявил 20 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что данный факт нужно расследовать.

«Инцидент связан с выявлением радиоактивных веществ на борту самолета, который следовал транзитом через Беларусь из Армении», – сказал Лукашенко, пишет Sputnik-Беларусь.

Глава государства дал поручение расследовать произошедшее и по итогам доложить о результатах.

В Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что инцидент с «радиоактивным» самолетом произошел 19 марта в аэропорту в Гомеле. Непассажирское воздушное судно следовало транзитом через республику в Болгарию.

Ранее в Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что пограничники Белоруссии пресекли в ночь на 20 марта попытку прорыва с Украины автомобиля с оружием.