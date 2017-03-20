На борту летевшего из Армении в ЕС самолета обнаружены радиоактивные вещества
20 марта 2017 - 16:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Радиоактивные вещества были выявлены на борту самолета, летевшего из Армении в Болгарию через Белоруссию. Об этом заявил 20 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что данный факт нужно расследовать.
«Инцидент связан с выявлением радиоактивных веществ на борту самолета, который следовал транзитом через Беларусь из Армении», – сказал Лукашенко, пишет Sputnik-Беларусь.
Глава государства дал поручение расследовать произошедшее и по итогам доложить о результатах.
В Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что инцидент с «радиоактивным» самолетом произошел 19 марта в аэропорту в Гомеле. Непассажирское воздушное судно следовало транзитом через республику в Болгарию.
Ранее в Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что пограничники Белоруссии пресекли в ночь на 20 марта попытку прорыва с Украины автомобиля с оружием.
Самое значимое
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости
Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Жители российского села жалуются Путину на бесплатно раздающего хлеб армянского бизнесмена: «Мало дает!» Причиной жалоб является уверенность жителей села в том, что бизнесмен делает это не по собственному желанию, а по приказу презизента, и при этом дает меньше, чем им полагается
SpaceX назвала 4 региона на Марсе для посадки корабля Red Dragon На специальной презентации, состоявшейся 18 марта, Пол Вустер из SpaceX назвал потенциальные пригодные для посадки корабля места на Марсе: Deuteronilus Mensae, Phlegra Montes, Utopia Planitia и Arcadia Planitia
Турецкие импортеры приостановили закупки российской сельхозпродукции Как сообщили 20 марта осведомленные источники, турецкая таможня получила инструкции не разгружать суда с российской сельскохозяйственной продукцией
В Южном Судане разбился пассажирский самолет: 44 человека погибли Крушение произошло в аэропорту города Вау – административного центра провинции Западный Бахр-эль-Газаль.