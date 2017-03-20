Турецкие импортеры приостановили закупки российской сельхозпродукции

PanARMENIAN.Net - Турецкие импортеры прекратили закупать российскую кукурузу, пшеницу и подсолнечное масло.

Как сообщили 20 марта осведомленные источники, турецкая таможня получила инструкции не разгружать суда с российской сельскохозяйственной продукцией. Сообщается также, что 20 марта представители бизнеса, в частности компаний, производящих муку, встретятся с правительством Турции и государственным Зерновым советом, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Между тем торговое представительство России в Турции подтвердило информацию о прекращении закупок.

16 марта директор российского Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сообщил, что Анкара не выдает лицензии на беспошлинные поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота из ряда стран, в том числе из России.

Министерство экономики и сельского хозяйства Турции официально не подтвердило введение каких-либо ограничений на беспошлинный импорт российской пшеницы.