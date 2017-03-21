В Белоруссии задержаны десятки боевиков
21 марта 2017 - 16:27 AMT
PanARMENIAN.Net - В Белоруссии задержали несколько десятков боевиков, готовивших провокацию с оружием. Об этом сообщил в Могилеве президент страны Александр Лукашенко.
«Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря - в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там)», - сказал президент, пишет Sputnik-Беларусь.
Лукашенко добавил, что финансирование этой деятельности велось из-за рубежа.
«Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием», - рассказал глава государства.
Президент отметил, что впоследствии общественности будет представлена более широкая информация о данном факте. Он также рассказал о том, как правоохранителям удалось узнать о существовании подобных планов.
«Спасибо, что есть белорусы и белоруски настоящие, которые будучи за границей - в Евросоюзе - предупредили нас. Женщина пришла в посольство и предупредила, официально написала письмо: готовится провокация. И мы начали разбираться. И действительно вышли на очень интересные вещи», - сказал Лукашенко.
По словам президента, теперь предстоит детально разобраться, откуда поступали деньги, кто занимался подготовкой, из каких стран приехали соответствующие люди. Президент подчеркнул, что в Белоруссии всегда готовы пресекать любую противоправную деятельность и бандитизм.
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