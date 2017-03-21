Врач-генетик: В Армении стали чаще диагностировать Синдром Дауна
21 марта 2017 - 16:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Случаи синдрома Дауна в Армении участились за счет улучшения диагностики. Об этом сообщила 21 марта врач-генетик Центра медицинской генетики и первичной охраны здоровья Гоар Шахсуварян.
«Синдром Дауна независимо от уровня развития государства встречается в мире, в среднем, в одном случае из 600-800. Несмотря на повышение числа людей с синдромом Дауна, в мире наблюдается тенденция сокращения количества детей, рожденных с этим диагнозом», - отметила в ходе пресс-конференции Шахсуварян.
Она добавила, что повышение случаев диагностики синдрома Дауна в основном связывают с тем, что женщины стали чаще рожать в позднем возрасте, чему способствует применение вспомогательных технологий (искусственное оплодотворение и т.д.), пишет «Новости-Армения».
«Основной причиной синдрома Дауна у плода является возраст матери. Что касается сокращения числа рожденных с синдромом детей, то это связано с улучшением предродовой диагностики», - добавила врач.
Она отметила, что у женщин в возрасте до 25 лет вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна составляет 1:1400, для женщин до 30 лет – 1:1000, а у женщин старше 49 лет – 1:19.
«В 10% случаях значение также имеет возраст отца. В последние годы также уделяется внимание бабушке по материнской части. То есть от того, в каком возрасте у бабушки родилась мать, зависит вероятность развития синдрома Дауна у ребенка», - сказала Шахсуварян.
В свою очередь руководитель лаборатории молекулярной генетики Сусанна Мидян добавила, что в лаборатории ежегодно регистрируется около 20-25 случаев синдрома Дауна.
«Тем не менее, эти цифры не свидетельствуют ни о чем, так как это показатели, зарегистрированные лишь в нашей лаборатории. Данный показатель созвучен с показателями, существующими во всем мире», - подчеркнула Мидян.
21 марта отмечается Международный день человека с синдромом Дауна (World Down Syndrome Day). Эта дата вошла в календарь в 2005 году. Инициатива принадлежала участникам VI симпозиума, посвященного этой теме.
Сама же дата 21 марта была выбрана не случайно — это символическое обозначение самого синдрома Дауна, причиной которого является трисомия одной из хромосом: у человека, страдающего этим заболеванием, 21-я хромосома наличествует в трех копиях. В переводе на «язык календаря» получилось 21-е число третьего месяца.
Самое значимое
Об этом стало известно в ходе визита премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Лорийскую область, сообщает пресс-служба правительства Армении.
Студенты пяти ближневосточных стран в рамках проектов благодарности «Аврора» в период до 2023 года смогут получать гранты на обучение в Американском университете Армении.
Сторонники доставившего хлеб вооруженной группе «Сасна црер» (Неистовые из Сасуна) Артура Саркисяна в 18:00 (по ереванскому времени) соберутся на площади Свободы в Ереване.
Согласно отчету Совета Европы, в Армении на 10 тысяч заключенных приходится 95.5 летальных исходов, тогда как средний показатель по Европе составляет 27.3 смертей
Partner news
Последние новости
Эрдоган назвал расширение своих президентских полномочий лучшим ответом «жестокой фашистской» Европе «Эта Европа - как до Второй мировой войны: расистская, фашистская, жестокая Европа. Антиисламская и антитурецкая Европа», - заявил Эрдоган 21 марта на митинге в Анкаре
В Ереване открылась галерея уникальных кукол ручной работы По ее словам, коллекция галереи постоянно будет пополняться как работами местных кукольных мастеров, так и армянских мастеров, проживающих за рубежом
Премьер Венгрии предлагает запретить логотип пива Heineken за использование символов коммунизма С подобной инициативой выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который планирует участвовать в выборах в 2018 году
Армения и ЕС парафировали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Налбандян выразил уверенность в том, что документ откроет новую страницу в отношениях Армении с Евросоюзом и странами-членами организации