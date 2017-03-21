Врач-генетик: В Армении стали чаще диагностировать Синдром Дауна

PanARMENIAN.Net - Случаи синдрома Дауна в Армении участились за счет улучшения диагностики. Об этом сообщила 21 марта врач-генетик Центра медицинской генетики и первичной охраны здоровья Гоар Шахсуварян.

«Синдром Дауна независимо от уровня развития государства встречается в мире, в среднем, в одном случае из 600-800. Несмотря на повышение числа людей с синдромом Дауна, в мире наблюдается тенденция сокращения количества детей, рожденных с этим диагнозом», - отметила в ходе пресс-конференции Шахсуварян.

Она добавила, что повышение случаев диагностики синдрома Дауна в основном связывают с тем, что женщины стали чаще рожать в позднем возрасте, чему способствует применение вспомогательных технологий (искусственное оплодотворение и т.д.), пишет «Новости-Армения».

«Основной причиной синдрома Дауна у плода является возраст матери. Что касается сокращения числа рожденных с синдромом детей, то это связано с улучшением предродовой диагностики», - добавила врач.

Она отметила, что у женщин в возрасте до 25 лет вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна составляет 1:1400, для женщин до 30 лет – 1:1000, а у женщин старше 49 лет – 1:19.

«В 10% случаях значение также имеет возраст отца. В последние годы также уделяется внимание бабушке по материнской части. То есть от того, в каком возрасте у бабушки родилась мать, зависит вероятность развития синдрома Дауна у ребенка», - сказала Шахсуварян.

В свою очередь руководитель лаборатории молекулярной генетики Сусанна Мидян добавила, что в лаборатории ежегодно регистрируется около 20-25 случаев синдрома Дауна.

«Тем не менее, эти цифры не свидетельствуют ни о чем, так как это показатели, зарегистрированные лишь в нашей лаборатории. Данный показатель созвучен с показателями, существующими во всем мире», - подчеркнула Мидян.

21 марта отмечается Международный день человека с синдромом Дауна (World Down Syndrome Day). Эта дата вошла в календарь в 2005 году. Инициатива принадлежала участникам VI симпозиума, посвященного этой теме.

Сама же дата 21 марта была выбрана не случайно — это символическое обозначение самого синдрома Дауна, причиной которого является трисомия одной из хромосом: у человека, страдающего этим заболеванием, 21-я хромосома наличествует в трех копиях. В переводе на «язык календаря» получилось 21-е число третьего месяца.