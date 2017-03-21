Племянница Ле Пен ответила на призыв Эрдогана к европейским туркам иметь по 5 детей
21 марта 2017 - 16:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Депутат Национального Собрания Франции от партии «Национальный Фронт» Марион Ле Пен, (тетя которой - Марин Ле Пен - является кандидатом на пост президента страны – ред.), ответила президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, который призвал проживающих в Европе турков заводить больше детей.
«Дорогой Эрдоган, будущее турок, живущих в Европе, находится в Турции», - написала парламентарий в своем твиттере, передает Интерфакс.
Ранее Эрдоган призвал турок, которые живут в Европе, заводить больше детей, заявив, что они станут будущим Европы. «Я обращаюсь к моим согражданам, братьям и сестрам, проживающим в Европе. Заводите по пять детей, а не три, как обычно», - сказал президент Турции.
Самое значимое
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Partner news
Самое читаемое в разделе
Жители российского села жалуются Путину на бесплатно раздающего хлеб армянского бизнесмена: «Мало дает!»
Последние новости
В Ереване открылась галерея уникальных кукол ручной работы По ее словам, коллекция галереи постоянно будет пополняться как работами местных кукольных мастеров, так и армянских мастеров, проживающих за рубежом
Армения и ЕС парафировали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Налбандян выразил уверенность в том, что документ откроет новую страницу в отношениях Армении с Евросоюзом и странами-членами организации
Apple выпустила красный iPhone 7 и новый iPad Они сделаны в партнерстве с благотворительной организацией RED, которая помогает в борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией
Лондон отказался платить 50 млрд фунтов за Brexit Члены кабинета министров категорически против выплаты столь крупной суммы за Brexit и намерены ограничить ее тремя миллиардами фунтов