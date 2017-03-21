Племянница Ле Пен ответила на призыв Эрдогана к европейским туркам иметь по 5 детей

PanARMENIAN.Net - Депутат Национального Собрания Франции от партии «Национальный Фронт» Марион Ле Пен, (тетя которой - Марин Ле Пен - является кандидатом на пост президента страны – ред.), ответила президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, который призвал проживающих в Европе турков заводить больше детей.

«Дорогой Эрдоган, будущее турок, живущих в Европе, находится в Турции», - написала парламентарий в своем твиттере, передает Интерфакс.

Ранее Эрдоган призвал турок, которые живут в Европе, заводить больше детей, заявив, что они станут будущим Европы. «Я обращаюсь к моим согражданам, братьям и сестрам, проживающим в Европе. Заводите по пять детей, а не три, как обычно», - сказал президент Турции.