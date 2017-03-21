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Племянница Ле Пен ответила на призыв Эрдогана к европейским туркам иметь по 5 детей

Племянница Ле Пен ответила на призыв Эрдогана к европейским туркам иметь по 5 детей
21 марта 2017 - 16:11 AMT

PanARMENIAN.Net - Депутат Национального Собрания Франции от партии «Национальный Фронт» Марион Ле Пен, (тетя которой - Марин Ле Пен - является кандидатом на пост президента страны – ред.), ответила президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, который призвал проживающих в Европе турков заводить больше детей.

«Дорогой Эрдоган, будущее турок, живущих в Европе, находится в Турции», - написала парламентарий в своем твиттере, передает Интерфакс.

Ранее Эрдоган призвал турок, которые живут в Европе, заводить больше детей, заявив, что они станут будущим Европы. «Я обращаюсь к моим согражданам, братьям и сестрам, проживающим в Европе. Заводите по пять детей, а не три, как обычно», - сказал президент Турции.

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Интерфакс: Племянница Ле Пен ответила Эрдогану на призыв к европейским туркам иметь по 5 детей
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