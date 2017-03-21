Лондон отказался платить 50 млрд фунтов за Brexit

PanARMENIAN.Net - Канцлер казначейства Великобритании Филип Хэммонд не признает требования Брюсселя выплатить 50 миллиардов фунтов за выход государства из Евросоюза.

Члены кабинета министров категорически против выплаты столь крупной суммы за Brexit и намерены ограничить ее тремя миллиардами фунтов. Как заявил канцлер, Брюссель завысил размер ожидаемых выплат в преддверии переговоров с Великобританией, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph.

Ранее появилась информация, что выход страны из Европейского союза будет стоить ей от 50 до 60 миллиардов евро. Эта сумма включает в себя выплаты в общеевропейский бюджет с соответствии с ранее взятыми финансовыми обязательствами Лондона, включая пенсионные отчисления работающим в ЕС британцам. ЕС планирует потребовать выплаты всей суммы до выхода Великобритании из межгосударственного объединения.

Референдум о выходе страны из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Более половины проголосовавших поддержали Brexit. Закон, позволяющий главе правительства Терезе Мэй начать процедуру выхода Великобритании из ЕС, был одобрен парламентом 14 марта и через два дня подписан королевой Елизаветой II.