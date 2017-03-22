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В Армении закрыта автодорога Берд-Чамбарак

В Армении закрыта автодорога Берд-Чамбарак
22 марта 2017 - 10:39 AMT

PanARMENIAN.Net - 22 марта по состоянию на 09:30 (по ереванскому времени) на дорогах Вардениса, Вайка, Сисиана и Гориса идет снег. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Из-за метели закрыта дорога Берд-Чамбарак, труднопроходим перевал Варденяц.

На дороге Горис-Сисиан местами образовался гололед. На указанных автодорогах в Армении ведутся работы по очистке и обработке дорожного покрытия с помощью соли и песка.

Другие автотрассы межгосударственного и республиканского значения в Армении открыты для движения.

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