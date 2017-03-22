В Армении закрыта автодорога Берд-Чамбарак
22 марта 2017 - 10:39 AMT
PanARMENIAN.Net - 22 марта по состоянию на 09:30 (по ереванскому времени) на дорогах Вардениса, Вайка, Сисиана и Гориса идет снег. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.
Из-за метели закрыта дорога Берд-Чамбарак, труднопроходим перевал Варденяц.
На дороге Горис-Сисиан местами образовался гололед. На указанных автодорогах в Армении ведутся работы по очистке и обработке дорожного покрытия с помощью соли и песка.
Другие автотрассы межгосударственного и республиканского значения в Армении открыты для движения.
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Об этом стало известно в ходе визита премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Лорийскую область, сообщает пресс-служба правительства Армении.
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Согласно отчету Совета Европы, в Армении на 10 тысяч заключенных приходится 95.5 летальных исходов, тогда как средний показатель по Европе составляет 27.3 смертей
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